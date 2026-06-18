Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेहतर अनुभव के लिए खरीदें रनिंग शूज के 6 बेहतरीन विकल्प, जानें ये कैसे अधिक प्रभावी हैं

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

रनिंग, जॉगिंग या फिर एक्सरसाइज, इनके बेहतर अनुभव के लिए इन रनिंग शूज पर एक नजर जरूर डालें! ये सभी डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

बहुत से लोग रोजाना रनिंग करते हैं, मगर अक्सर लोगों को शिकायत आती है, कभी पैरों में मोच आ जाती है, तो कभी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद ही थक जाते हैं। वहीं कई बार तो मांसपेशियों में तनाव बढ़ने के कारण खिंचाव का अनुभव होता है, जिसकी वजह से अपनी योग्यता के अनुसार आप काम देर गतिविधियों में भाग ले पाते हैं। ऐसे में प्रोडक्टिविटी यानी की आपकी उत्पादकता भी कम जाती है। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो अपने जूतों पर ध्यान दें। गलत जूते शारीरिक गतिविधियों की उत्पादकता कम कर सकते हैं।

बेहतर अनुभव के लिए खरीदें रनिंग शूज के 6 बेहतरीन विकल्प, जानें ये कैसे अधिक प्रभावी हैं

अगर आप भी बेफिक्र होकर बिना थके दौड़ना चाहते हैं, तो इन रनिंग शूज पर एक नजर जरूर डालें। रनिंग शूज का डिजाइन पैरों को बेहतर सपोर्ट और बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करते हैं। ताकि गतिविधियों के दौरान आप बेहतर इंटेंसिटी के साथ अपना 100% दे सकें! यहां हम बताएंगे कैसे रनिंग शूज आपकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही हम लाए हैं 6 ऐसे टॉप रेटेड रनिंग शूज, जिन्हें एक बार ट्राई करने के बाद आप हमेशा इस्तेमाल करना चाहेंगे!

जानिए क्यों जरूरी है रनिंग शूज:

ऊर्जा शक्ति बरकरार रहती है:

रनिंग शूज के सोल को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है, जो आपको दौड़ते हुए आगे की ओर धकेलते हैं। इस तरह आगे बढ़ने में मदद मिलती है और पैरों की मसल्स पर कम दबाव पड़ता है। शरीर से ऊर्जा की खपत कम होती है। कम खपत से आप अधिक समय तक एनर्जेटिक रहते हैं, जिससे ज्यादा देर रनिंग कर सकते हैं।

कम हो जाती है चोट लगने की संभावना:

रनिंग के दौरान कई बार लोगों बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पैरों में मोच आ जाती है या दौड़ते दौड़ते कई बार लोग गिर जाते हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने में एक बेहतर क्वालिटी का सपोर्टिव रनिंग शूज आपकी मदद कर सकता है। रनिंग शूज पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे बैलेंस मेंटेन रखने में मदद मिलती है और आप बेफिक्र होकर बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ शारीरिक गतिविधियों में भाग ले पाते हैं।

फोकस बढ़ाने में मदद करता है:

जब दौड़ते हुए पैरों में बार-बार किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही हो, या बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाए, तो गतिविधियों की उत्पादकता बेहद कम हो जाती है। रनिंग शूज इसमें आपकी मदद करेंगे। रनिंग शूज के सपोर्टिव जोड़े आपको बिना थके बेहतर प्रोडक्टिविटी देते हैं, जिससे न केवल शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान लगाना आसान होता है, बल्कि मेंटल उत्पादकता भी बढ़ जाती है।

लाइटवेट डिजाइन:

रनिंग शूज अक्सर हल्के और हवादार होते हैं, जिससे दौड़ते हुए टखनों पर कम भाड़ पड़ता है और आप कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। साथ ही इससे रनिंग इंटेंसिटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है।

दौड़ने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट नजर नहीं आता:

दौड़ते हुए बेहतर क्वालिटी का रनिंग शूज पहने से आपके जॉइंट्स पर कम दबाव पड़ता है, साथ ही साथ मांसपेशियां भी रिलैक्स्ड रहती हैं। इस प्रकार किसी भी तरह की समस्या होने की संभावना बहुत कम होती है। खासकर तोड़ने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट नजर नहीं आता।

यहां खरीदें टॉप रेटेड रनिंग शूज:

Loading Suggestions...

Campus के इस जूते का हल्का हवादार डिज़ाइन पैरों में हवा का बहाव बनाए रखता है, जिससे रनिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैर पूरी तरह रिलैक्स रहते हैं। इसके अलावा इसका सोल डिजाइन कमाल का है, जो हर एक कदम आपके पैरों को बेहतर सपोर्ट और बैलेंस देता है और ग्रिप मेंटेन रखता है। इस तरह चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है। इस जूते का मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।

अपना अपग्रेड न टालें

अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं

अपना अपग्रेड न टालें

Sparx के इस रनिंग शूज का गद्देदार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देते हैं। इस तरह इन्हें लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी किसी तरह का दर्द और थकान महसूस नहीं होता। ये पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखते हैं, खासकर इस जूते के सपोर्टिव सोल बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना बेहद कम हो जाती है। इस जूते को काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। अगर आप भी रोजाना रनिंग करते हैं, तो ये बजट फ्रेंडली जूता जरूर ऑर्डर करें।

Puma का ये रनिंग शूज बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस प्राइस रेंज में इस तरह की क्वालिटी मिलना मुश्किल है। इस समय इस पर 48% का ऑफ चल रहा है, ये लिमिटेड टाइम डील है, ये मौका हाथ से न जाने दें। इस जूते को काफी लोगों ने पसंद किया है, इसकी क्वालिटी और इसके कंफर्ट को भी कंज्यूमर्स ने अप्रिशिएट किया है। इस जूते की हल्की हवादार फैब्रिक और इसका गद्देदार सोल रनिंग के दौरान पैरों को रिलैक्स रखते हैं, साथ ही बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देते हैं। जिससे बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ गतिविधियों में भाग लिया जा सकता है।

ब्रांड और बजट दोनों चाहिए, तो ये पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन ट्राई करें। Nivia का यह बजट फ्रेंडली रनिंग शूज एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल ऑप्शन है। जो लोग रोजाना रनिंग करते हैं, उनको बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देने के साथ ही उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें पैर बेहद रिलैक्स रहते हैं, जिससे थकान और चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रकार आपका ध्यान केवल आपकी गतिविधियों पर केंद्रित रहता है। इसमें इस्तेमाल हुई फ्री मूविंग टेक्नोलॉजी फ्लैक्सिबल महसूस होती है। वहीं इसकी फैब्रिक से पैरों में हवा का बहाव बना रहता है।

Campus के इस जूते का डिजाइन पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे बैलेंस मेंटेन रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार रनिंग हो या वर्कआउट आपके पैर अधिक स्थिर रहते हैं। पैरों पर कम दबाव पड़ता है साथ ही साथ जायंट्स और मसल्स भी रिलैक्स रहते हैं। ये सभी गुणवत्ता आपकी शारीरिक गतिविधियों के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इतना सब कुछ बेहद कम दाम में उपलब्ध है! तो आप क्या सोच रहे हैं? मोबाइल उठाएं और डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठाएं!

Bacca Bucci के इस रनिंग शूज को लोगों ने बहुत पसंद किया ही। लंबी दूरी तय करनी हो या आप ड्राइव करना हो, ये जूता पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। गद्देदार सोल और इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट के अनुसार एडजस्ट हो जाती है और आप बेहतर गुणवत्ता के साथ गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। ये रनिंग, वॉकिंग और जिम जाने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इस समय ये जूता 60% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें!

घर को दें नया और मॉडर्न लुक: खरीदें स्टोरेज ड्रॉवर और कैबिनेट्स के ये 8 विकल्प!

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।