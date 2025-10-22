3 एक्सरसाइज मिस्टेक जो बिगाड़ देंगी हार्मोनल बैलेंस, तमन्ना भाटिया के फिटनेस कोच ने किया शेयर

संक्षेप: 3 Worst exercise for hormonal balance: तमन्ना भाटिया के फिटनेस कोच ने 3 एक्सरसाइज करने के तरीके शेयर किए हैं जो आपको फिट रखने की बजाय बीमार कर सकते हैं। इन गलतियों से हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या हो जाती है।

फिट रहना है तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन एक्सरसाइज करने के साथ ही उसे करने का तरीका, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, टाइमिंग, इंटेसिटी इसका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। एक्सरसाइज केवल बाहरी फिजिक को ही सही रखने के लिए नहीं होती बल्कि इससे इनर बॉडी पर भी असर पड़ता है। जैसे गलत एक्सरसाइज और उसे करने का गलत तरीका स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकता है। जिससे बॉडी का हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ जाता है। सेलिब्रेटी फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्ध सिंह ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर कर ऐसे ही 3 वर्कआउट मिस्टेक को बताया है। जो हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं।

तमन्ना भाटिया के फिटनेस कोच सिद्धार्थ ने हाल ही में पोस्ट शेयर इन वर्कआउट पैटर्न को शेयर किया है। जो हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। एक्सरसाइज के दौरान कुछ गलतियों को दोहराने से ओवरऑल हेल्थ पर बुरा असर पडता है। अगर पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करने के बाद भी वजन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा या फिर हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें हो रहीं तो इसके लिए ये तीन गलतियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं।

सुबह खाली पेट कॉर्डियो करना वजन घटाने के लिए कॉर्डियो एक्सरसाइज बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। लेकिन अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट कॉर्डियो करते हैं तो ये हार्मोनल इंबैलेंस को बढ़ा सकती है। फिटनेस कोच सिद्धार्थ बताते हैं कि सुबह खाली पेट कॉर्डियो एक्सरसाइज करने से बॉडी ज्यादा स्ट्रेस स्टेट में चली जाती है। क्योंकि बॉडी ओवरनाइट फास्टिंग मोड में थी और सुबह कॉर्डियो करने से बॉडी और मसल्स को स्ट्रेस फील होता है और कॉर्टिसोल स्पाइक होता है। अगर रोजाना यहीं रूटीन रहा तो हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है।

हाई इंटेसिटी एक्सरसाइज सेशन हाई इंटेसिटी एक्सरसाइज मॉडरेशन लेवल मे करना अच्छा होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे स्ट्रेस हार्मोन तेजी से रिलीज होते हैं। क्योंकि बॉडी को इतना ज्यादा मेहनत करने से स्ट्रेस ज्यादा फील होता है। क्रॉस फीट और हायरोक्स जैसी एक्सरसाइज को मॉडरेशन में करना अच्छा है। ज्यादा मात्रा में करने से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन को कम कर देता है।