तमन्ना भाटिया के ट्रेनर ने बताया वेट लॉस में कैसे खाएं पूड़ी, जानें कितने दिनों में 1 बार खा सकते हैं!
एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने एक पोस्ट के जरिए शेयर किया है कि कैसे वेट लॉस डाइट में भी आप पूड़ी एंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने प्लेट बैलेंसिंग से ले कर तमाम जरूरी टिप्स साझा की हैं, जो आपको जरूर जाननी चाहिए।
गरमा-गरम पूड़ियां खाना किसे पसंद नहीं होता। लेकिन जब आप वेट लॉस डाइट पर हों तो इनसे दूर रहने की ही सलाह दी जाती है। लेकिन कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं। बस घर में छोले पूड़ी बनी हो तो रहा नहीं जाता। बहुत दिनों डाइट पर रहने के बाद क्रेविंग होने ही लगती है। लेकिन अब सवाल है कि क्या अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान आप पूड़ी खा सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल खा सकते हैं। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर किया है कि कैसे वेट लॉस डाइट में भी आप पूड़ी एंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने प्लेट बैलेंसिंग से ले कर तमाम जरूरी टिप्स साझा की हैं, जो आपको जरूर जाननी चाहिए।
वेट लॉस में कैसे खाएं छोले और पूड़ी?
टिप 1: पोर्शन कंट्रोल
वेट लॉस जर्नी के दौरान पूड़ी खाने की बात आती है तो सबसे जरूरी है पोर्शन कंट्रोल। आमतौर पर लोग एक साथ 4-5 पूड़ी खा लेते हैं, जिससे कैलोरी काफी बढ़ जाती हैं। फिटनेस कोच सलाह देते हैं कि अपनी प्लेट में सिर्फ एक ही पूड़ी रखें। पूड़ी का साइज छोटा है तो आप दो भी खा सकते हैं। इसके साथ थोड़े से छोले और दूसरी सब्जी भी ले सकते हैं। इस तरह आप अपनी क्रेविंग भी पूरी कर लेंगी और आपकी डाइट भी खराब नहीं होगी।
टिप 2: साथ में रफेज भी शामिल करें
सिद्धार्थ कहते हैं कि सिर्फ सब्जी-पूड़ी ही ना खाएं। अपनी प्लेट में थोड़ी सी रफेज भी जरूर शामिल करें। आप साथ में खूब सारी सलाद जैसे खीरा, प्याज, टमाटर और गाजर खा सकते हैं। इसके अलावा घर का अचार भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल फाइबर रिच सलाद खाने से आपका पेट जल्दी भर जाता है, जिससे कैलोरी इंटेक भी कंट्रोल में रहता है।
टिप 3: मीठा कम मात्रा में खाएं
पूड़ी के साथ अक्सर खीर या हलवा भी जरूर बनता है। आप ये सब खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना यहां भी जरूरी है। दरअसल मीठे में काफी ज्यादा कैलोरी होती हैं, इसलिए ज्यादा मात्रा में खाना आपकी डाइट खराब कर सकता है। फिटनेस कोच बताते हैं कि आप एक छोटी कटोरी हलवा या खीर ले सकते हैं। उससे ज्यादा लेने से बचें।
वेट लॉस में कैसे मदद कर सकता है छोले-पूड़ी खाना
जी हां, अगर कभी-कभार आप पूड़ी छोले खाते हैं तो ये आपकी वेट लॉस जर्नी में मदद कर सकता है। फिटनेस कोच बताते हैं कि जब आप पूड़ी-सब्जी खाना पूरी तरह अवॉइड करते हैं, तो अंत में होता ये कि एक दिन आप खूब सारी बिंज ईटिंग कर लेते हैं। ऐसे आपकी फिटनेस जर्नी पर ज्यादा नेगेटिव असर पड़ता है।
कितने दिनों में एक बार खा सकते हैं पूड़ी?
फिटनेस कोच बताते हैं कि ये आपके फिटनेस गोल पर निर्भर करता है कि आपको कितने दिनों में एक बार छोले पूड़ी खाने हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको 15-20 वजन किलो कम करना है तो 21 दिनों में एक बार खाएं। 10-15 किलो वजन घटाना है तो 14 दिनों में एक बार। वहीं 5-10 किलो वेट लॉस करना है तो 10 दिनों में एक बार छोले पूड़ी खाएं। जिन्हें सिर्फ 3-5 किलो वजन करना है या अपना वेट मेंटेन रखना है, उनके लिए हफ्ते में एक बार छोले पूड़ी खाना सही रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
