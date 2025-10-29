तमन्ना भाटिया के फिटनेस कोच ने शेयर किया क्रेविंग कंट्रोल करने का फार्मूला
हेल्दी और फिट तो सभी रहना चाहते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम उनकी क्रेविंग है। वो चाहे मीठा खाने की हो, नमकीन खाने की हो, फ्राईड फूड्स, स्पाइसी फूड खाने की हो। काफी सारे लोगों को तो खाना खाने के बाद भी बस हर वक्त लगता है कि कुछ खाते रहें। फिर वो चाहे मीठा हो या फिर नमकीन। इस हर वक्त की क्रेविंग और बदले में स्नैक्स खाने की आदत से ही मोटापा बढ़ने का डर रहता है और साथ ही दूसरी बीमारियां घेरती है। इस अनवांटेड क्रेविंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह के बताए इस फार्मूले को फॉलो करें।
फिटनेस कोच ने बताया क्रेविंग कंट्रोल करने का फार्मूला
तमन्ना भाटिया के फिटनेस कोच सिद्धार्थ सिंह इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं और काफी सारे पोस्ट शेयर कर लोगों को हेल्दी एंड फिट रहने का फार्मूला भी बताते हैं। हर समय होने वाली क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने WW फार्मूला शेयर किया है। WW मतलब वाटर और वॉक। मतलब जब आपको लंच और डिनर के बीच या फिर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच कुछ भी खाने की क्रेविंग हो तो इस फार्मूले को फॉलो करें।
वॉक करें
जब किसी ऐसे टाइम पर आपको क्रेविंग्स हो रही जब आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर ले चुके हैं तो उठें और पांच से दस मिनट की वॉक करें। इससे पेट में स्टॉप हो रहे डाइजेशन को फिर से एक्टिवेट करने में मदद मिलेगी। मूवमेंट की वजह से बॉडी और माइंड दोनों का फोकस क्रेविंग्स से हट जाएगा।
पानी पिएं
दूसरा W फार्मूला है कि वाटर यानी पानी पिएं। जब भी क्रेविंग्स फील हो तो पानी पिएं। कई बार शरीर को डिहाइड्रेशन फील होता है और प्यास लगती है लेकिन हमें वो सिग्नल प्यास के रूप में नहीं बल्कि क्रेविंग्स के रूप में एहसास देता है। जिसकी वजह से गैरजरूरी चीजें खाते हैं। क्रेविंग्स महसूस होने पर वॉक करने के साथ ही एक गिलास पानी पिएं। इससे क्रेविंग्स को दूर करने में मदद मिलेगी।
