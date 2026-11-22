तमन्ना भाटिया सुबह खाती हैं काली किशमिश, न्यूट्रीशनिस्ट ने बताए खाने के फायदे
Black Raisins Benefits: तमन्ना भाटिया रोज सुबह काली किशमिश खाती हैं। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, बल्कि सेहत और स्किन के लिए सुपरफूड है। न्यूट्रीशनिस्ट से जानें रोज काली किशमिश खाने के फायदों के बारे में।
बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस और खूबसूरती को ले कर खूब चर्चा में बनी रहती हैं। हर कोई जानना चाहता है कि एक्ट्रेस की ग्लोइंग स्किन का आखिर राज क्या है। उन्होंने काफी टाइम पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपने मॉर्निंग रूटीन में काली किशमिश खाती नजर आ रही थीं। ये सिर्फ एक सिंपल स्नैक नहीं था, बल्कि तमन्ना की ग्लोइंग स्किन और फिटनेस के पीछे इसका भी हाथ है। जी हां, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर काली किशमिश आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। ग्लोइंग स्किन के लिए अपनी डाइट में कुछ शामिल करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हैं। न्यूट्रीशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए रोज सुबह काली किशमिश खाने के फायदों के बारे में बताया है। आइए विस्तार में जानते हैं-
रोज सुबह काली किशमिश खाने के क्या फायदे हैं?
आयरन और हीमोग्लोबिन लेवल बूस्ट होता है
न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि काली किशमिश में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करते हैं। विटामिन सी होने की वजह से शरीर में आयरन का अवशोषण भी बेहतर होता है।
गट हेल्थ बेहतर होने में मदद मिलती है
काली किशमिश में जिंक, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है, जो मल की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत बनी रहती है तो काली किशमिश अपनी डाइट में शामिल जरूर कर के देखें। ये गुड बैक्टीरिया को भी सपोर्ट करता है और एसिडिटी कम करने में भी सहायक है।
त्वचा को हेल्दी और साफ रखने में मददगार
काली किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी शरीर को ऑक्सिटेव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। इससे स्किन लंबे समय तक जवां, ग्लोइंग और खूबसूरत बनी रहने में मदद मिलती है। विटामिन सी कोलेजन बनाने में भूमिका निभाता है। इसके अलावा काली किशमिश में फाइबर भी होता है, जिससे स्किन क्लियर बनी रहने में मदद मिलती है।
कैसे खाएं काली किशमिश?
न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि रात में सोने से पहले 4-5 काली किशमिश थोड़े से पानी में भिगोकर रख दें। इन्हें रातभर ऐसे ही रहने दें, फिर अगली सुबह खाली पेट इन्हें खा लें। आप चाहें तो इनका पानी भी पी सकते हैं। ये भी काफी फायदेमंद माना जाता है।
खाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
काली किशमिश में नेचुरल शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, तो खाली पेट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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