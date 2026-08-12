समोसे-पराठे खा कर भी 68 की उम्र में इतने फिट कैसे हैं सनी देओल? ये 1 नियम अपनाते हैं!
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल 68 की उम्र में इतने फिट और यंग लगते हैं कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो बताते हैं कि इसके पीछे किसी तरह की स्ट्रिक्ट डाइटिंग या सप्लीमेंट्स नहीं, बल्कि उनका बैलेंस लाइफस्टाइल जिम्मेदार है।
बॉलीवुड स्टार्स की फिटनेस हमेशा से ही लोगों को अचंभे में डालती रही है। 60-70 की उम्र के बाद भी बॉलीवुड स्टार्स सिर्फ देखने में यंग नहीं लगते, बल्कि फिटनेस में भी जबरदस्त होते हैं। अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल को ही देख लीजिए। भला उन्हें देखकर कौन कह सकता है कि उनकी उम्र 68 साल है। इस उम्र में भी वो जबरदस्त फिट दिखाई पड़ते हैं और एक्टिंग करियर में भी सक्रिय हैं। हाल ही में उनकी फिल्म बंटवारा 1947 रिलीज भी होने वाली है, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब सवाल है कि 68 की उम्र में भी उनकी इस कमाल की फिटनेस का राज क्या है? क्या कोई खास डाइट है, जो सिर्फ बॉलीवुड वाले ही लेते हैं? तो चलिए जानते हैं सनी देओल ऐसा क्या खास करते हैं अपने फिटनेस रूटीन में।
68 की उम्र में कौन सी स्पेशल डाइट लेते हैं सनी देओल?
इस उम्र में भी इतनी फिटनेस देखकर अक्सर लोगों को लगता है कि शायद सनी देओल की डाइट में कुछ खास होगा। लेकिन एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उनका खानपान पूरा देसी है। वो खाने-पीने के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। जब मन करता तो समोसे, पराठे, लस्सी और चाय भी पीते हैं। वहीं देसी घी उनकी डाइट का अहम हिस्सा है। वो साफ बताते हैं कि वो कोई खास डाइट फॉलो नहीं करते। बस अच्छा और संतुलित खाने पर उनका जोर रहता है।
नियमित वर्कआउट है उनकी फिटनेस का राज
सनी देओल की फिटनेस का असली सीक्रेट है, उनका रेगुलर वर्कआउट करना। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि वो रोज सुबह 5:30 बजे के करीब उठ जाते हैं और उनके दिन की शुरुआत वर्कआउट के साथ होती है। वो बिना किसी ट्रेनर के खुद ही कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिससे उनका पूरा दिन भी काफी एनर्जेटिक जाता है।
क्या फिट रहने के लिए लेते हैं कोई खास सप्लीमेंट?
आजकल लोग जिम जाना शुरू बाद में करते हैं, लेकिन तरह-तरह के सप्लीमेंट्स का ढेर पहले लगा लेते हैं। सनी देओल इस बारे में पॉडकास्ट में खुलकर बात करते हैं और बताते हैं कि वो किसी भी तरह के सप्लीमेंट या पाउडर लेने में बिलीव नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि अच्छा खाना और वर्कआउट काफी है, एक फिट बॉडी बनाने के लिए। साथ ही वो ज्यादा सप्लीमेंट्स पर डिपेंड रहना खराब भी मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये आपको बॉडी को अंदर से वीक बनाता है।
बैलेंस लाइफस्टाइल है फिटनेस का मंत्र
सनी देओल की फिटनेस का मंत्र उनका बैलेंस लाइफस्टाइल है। नियमित वर्कआउट करना और अच्छा खानपान रखना। इसके साथ ही कभी-कभार अपना मनपसंद खाना भी खा लेना। उनका फिटनेस रूटीन देखकर यही लगता है कि फिटनेस उनकी लाइफ का एक हिस्सा है, उनकी लाइफ फिटनेस का हिस्सा नहीं। अगर इसी तरह की हेल्दी हैबिट्स को बैलेंस बनाकर फॉलो किया जाए, तो हम और आप भी ऐसे ही लंबी उम्र तक फिट और एक्टिव रह सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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