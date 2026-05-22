भयंकर गर्मी में एक्सरसाइज पड़ ना जाए सेहत पर भारी! 7 बातों का ख्याल जरूर रखें
Workout during Extreme Heat: भयंकर, चिलचिलाती धूप और गर्मी में फिटनेस मेंटेन करके रखना भी चैलेंज बन जाता है क्योंकि इस वक्त वर्कआउट कई बार शरीर को डिहाइड्रेट कर देती है और बेहोशी आने लगती है। ऐसे में इन 7 बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
भयंकर गर्मी में फिटनेस का ध्यान रखना भी चैलेंज बन जाता है। क्योंकि शरीर पहले ही काफी गर्म होता है। ऐसे में कॉर्डियो या फिर इंटेस वर्कआउट बॉडी हीट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में काफी सारे लोग या तो एक्सरसाइज करना ही बंद कर देते हैं या फिर उन्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि बिना सही जानकारी और सावधानी के वर्कआउट रूटीन को वैसे ही चलाते रहना कई बार डिहाइड्रेशन, बेहोशी जैसी स्थिति ला देता है। इसलिए वर्कआउट करते हैं तो इन 7 तरह की सावधानियों को जरूर रखें।
वर्कआउट का टाइम
वर्कआउट का टाइम बहुत मैटर करता है। गर्मी के दिनों में जब दिन का तापमान 46-48 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। ऐसे में वर्कआउट के लिए सुबह के 5-7 बजे तक का समय और शाम को 6 बजे के बाद का समय वर्कआउट के लिए सही है। इस समय तापमान थोड़ा सा कम होता है। जिसकी वजह से एक्सरसाइज करना सही है।
वर्कआउट ड्यूरेशन कम हो
एक्स्ट्रीम हीट के कारण इन दिनों वर्कआउट ड्यूरेशन भी कम ही रखना चाहिए। 30-45 मिनट का सेशन शरीर के लिए पर्याप्त होगा क्योंकि ज्यादा वर्कआउट की वजह से पसीना ज्याद होगा और बॉडी हीट भी बढ़ जाएगी। ऐसे में डिहाइड्रेशन होगा साथ ही कई बार लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं।
रेस्ट टाइम जरूर रखें
सप्ताह में 4-5 दिन वर्कआउट के बाद दो दिन का रेस्ट टाइम जरूर रखें। जिससे बॉडी रिकवर हो सके और शरीर को ज्यादा थकान ना हो।
ब्रेक लेना जरूरी है
लगातार इंटेस एक्सरसाइज ना करें। कॉर्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बीच में बैलेंस बनाएं और बीच-बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक लेते रहें। जिससे शरीर का टेंपरेचर थोड़ा सामान्य होता रहे।
टाइट कपड़े ना पहनें
लड़कियों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि वर्कआउट के वक्त बहुत ज्यादा टाइट कपड़ों को पहनने से बचें। ब्रीदेबल फैब्रिक पहनें और जरा सा भी असहज महसूस होने पर फौरन एक्सरसाइज बंद कर दें।
वर्कआउट के बाद फौरन ना नहाएं
वर्कआउट के तुरंत बाद नहाने की गलती ना करें। नहाने से शरीर तेजी से ठंडा होता है और टेंपरेचर बदलने पर टेंचपेचर शॉक लग सकता है। जिससे तबियत बिगड़ने का डर होता है। इसलिए वर्कआउट के फौरन बाद ना नहाएं।
खाली पेट ना करें वर्कआउट
कभी भी खाली पेट वर्कआउट करने की गलती ना करें। वर्कआउट के एक से आधा घंटा पहले कुछ हेल्दी और एनर्जेटिक फूड्स को खाएं। जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहे और मसल्स ज्यादा ना थकें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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