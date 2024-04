हेयर फॉल की समस्या से निजात दिला सकते हैं ये 2 योगासन, ये है करने का सही तरीका

ऐप पर पढ़ें

Best Yoga To Get Rid Of Hair Fall: शरीर में पोषक तत्वों की कमी, प्रदूषण और तनाव की वजह से आजकल ज्यादातर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान रहते हैं। चेहरे की खूबसूरती को निखारने में लंबे घने बालों का अहम योगदान होता है। लेकिन बालों की ग्रोथ और उनकी सेहत के लिए स्कैल्प का हेल्दी होना भी बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान रहते हैं तो इन 2 योगासनों की मदद लाजिए। ये योगासन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बालों को घना लंबा और मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

शशकासन-

शशकासन को अंग्रेजी में रैबिट पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह आसन हॉर्मोन्स बैलेंस करके स्कैल्प में रक्तसंचार को बढ़ाता है। जिससे हेयर फॉल में राहत मिलती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर घुटनों के बल खड़े होकर सिर को आगे की ओर इतना झुकाएं कि सिर घुटनों को छूने लगे। इसके बाद सिर के ऊपरी हिस्से को मैट पर टिकाए रखें और बांहों को सीधा रखते हुए हाथों से एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करें। कुछ देर इसी पोजीशन में बने ररहकर गहरी सांस लेते रहें।

​शीर्षासन-

शीर्षासन को हैडस्टेंड पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन को करने से सिर तक रक्त प्रवाह बेहतर होने लगता है जो बालों की झड़ने की और उनके पतला होने की समस्या को खत्म करता है। यह आसन सिर में बेहतर रक्त प्रवाह करके अच्छी हेयर ग्रोथ के साथ सफेद बालों की समस्या को भी दूर करता है। बालों से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए आप शीर्षासन को अपने रूटिन में शामिल कर सकते हैं।

इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाते हुए सिर के पीछे ले जाएं। अब नीचे झुके और अपने सिर को जमीन पर रखते हुए धीरे- धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको पूरी तरह उल्टा यानी सिर के बल खड़ा होना है। थोड़ी देर तक इसी अवस्था में बने रहने के बाद रेस्ट करें। इस आसन को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आप चाहे तो इस आसन को दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं।