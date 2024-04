World Liver Day 2024: आज है 'वर्ल्ड लिवर डे, लीवर को हेल्दी रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips To Keep Your Liver Healthy: आज दुनियाभर में विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड लीवर डे हर साल 19 अप्रैल को लोगों को लीवर रोगों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। बता दें, लीवर शरीर का एक खास अंग होता है, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालकर उसे स्‍वस्‍थ बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन आजकल की खराब जीवनशैली की वजह से लोगों में लीवर रोगों का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में डेली रूटीन की कुछ आदतों और डाइट में बदलाव करके व्यक्ति अपने ल‍िवर को स्‍वस्‍थ बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे सेहत से जुड़े कुछ टिप्स फॉलो करके आप अपने लीवर को सेहतमंद बनाए रख सकते हैं।

लीवर को हेल्दी रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स-

डाइट पर दें ध्यान-

लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट के साथ हरी सब्जियां, फल, अदरक, लहसुन, दालें, अखरोट, मखाने,जैसी चीजें शामिल करें। इसके अलावा डाइट में फ्राइड और ऑयली चीजों को शामिल करने से बचें।

एलोवेरा जूस-

एलोवेरा जूस में मौजूद एलोइन और सैपोनिन, लिवर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद कर सकते हैं। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई सहित बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो लिवर को नुकसान होने से बचाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से एलोवेरा का सेवन करने पर इसके शांत गुण सूजन और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करते हैं। जिससे लिवर के स्वास्थ्य और पाचन को बढ़ावा मिलता है।

हल्दी वाली चाय-

लीवर के लिए फायदेमंद पेय पदार्थों में से एक हल्दी की चाय भी है। अध्ययनों के अनुसार हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो प्रो-इंफ्लेमेटरी रसायनों को कम कर सकते हैं, जो आगे चलकर लिवर रोग जैसी स्थितियों का कारण बनते हैं

चुकंदर का रस-

चुकंदर के रस में मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व लीवर को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। चुकंदर का रस पित्त उत्पादन को प्रोत्साहित करके लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकता है।

अल्कोहल से रहें दूर-

लीवर को हेल्दी रखने के लिए अल्कोहल और धूम्रपान से परेहज करें। ये दोनों ही चीजें लीवर की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। इनके नियमित सेवन से लीवर डैमेज होने का खतरा बना रह सकता है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा अल्कोहल का सेवन डिहाइड्रेशन की समस्या भी पैदा करता है। ऐसे में ल‍ीवर फंक्‍शन अच्‍छी तरह से हो और शरीर के व‍िषाक्‍त पदार्थ बाहर न‍िकल जाएं, इसके ल‍िए पर्याप्‍त मात्रा में पानी का सेवन करें।

एक्सरसाइज से ना करें परहेज-

ल‍ीवर को हेल्‍दी रखना है,तो रोज एक्‍सरसाइज करें। हेल्दी बॉडी के लिए कम से कम आधा घंटा लाइट वेट वर्कआउट से शुरुआत करते हुए जॉगिंग,रस्सी कूदना और दौड़ को भी रूटिन का हिस्सा बना सकते हैं।

हेल्‍दी वेट मेंटेन-

फैटी ल‍ीवर की समस्‍या से बचने के ल‍िए हेल्‍दी वेट मेंटेन करें। बता दें, ओबेस‍िटी के कारण फैटी ल‍ीवर की समस्‍या हो सकती है। ऐसे में अपना मोटापा कंट्रोल रखने के लिए हेल्‍दी डाइट के साथ रोजाना एक्‍सरसाइज करें।

वैक्‍सीन जरूर लगवाएं-

हेपेटाइट‍िस ए और बी की वैक्‍सीन जरूर लगवाएं। अगर आपको पहले से कोई मेड‍िकल कंडीशन है, तो यह वैक्‍सीन आपको बीमार होने से बचा सकती हैं। हेपेटाइट‍िस ए की समस्‍या, गंदा खाना या पानी का सेवन करने से होती है। इसल‍िए अपने रूटिन में हेल्‍दी हाइजीन ट‍िप्‍स जरूर फॉलो करें।