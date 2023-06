ऐप पर पढ़ें

Reasons why mental health is also important for doctors too: व्यक्ति को जन्म से लेकर अपनी मत्यु तक, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत हमेशा पड़ती है। व्यक्ति अपनी शारीरिक समस्याओं के लिए ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर पर ही निर्भर रहता है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर्स को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। डॉक्टर्स के प्रति इस सम्मान को कायम रखने के लिए हर साल 1 जुलाई को 'नेशनल डॉक्टर्स डे' मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अपने हर रोगी का ध्यान रखने वाले इन डॉक्टर्स को भी अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत होती है, जिसे उन्हें प्राथमिकता भी देनी चाहिए। डॉक्टर्स डे के खास मौके पर डॉ संजय गोगिया-इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर (फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, दिल्ली) से जानते हैं आखिर क्यों एक डॉक्‍टर को भी मानसिक रूप से फिट रहना है जरूरी, उनकी मेंटल हेल्थ का उनकी निजी जिंदगी तथा रोगियों की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है।

तनाव से निपटना-

डॉक्‍टरों को अक्‍सर इलाज के दौरान जीवन और मृत्‍यु जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है, उस पर उनके कामकाज का लंबा समय और आए दिन काम का दबाव भी उनके हिस्‍से में आता है। यह तनाव और दबाव उनके अपने मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य के लिए खतरा हो सकता है। जो कई बार उनके लिए बर्नआउट, एंग्‍जाइटी तथा डिप्रेशन जैसी समस्‍याएं पैदा कर सकता है। लेकिन डॉक्टर मानसिक रूप से फिट रहकर, तनाव प्रबंधन के उचित तौर-तरीकों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। जिससे वो अपनी भूमिक में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

जानकारी के आधार पर फैसले लेना-

मेडिकल क्षेत्र में एकदम सही फैसले लेने की क्षमता काफी मायने रखती है। डॉक्‍टरों के सामने कई बार ऐसे जटिल और चुनौतीपूर्ण मामले आते हैं, जिनमें तत्‍काल, बिना समय गवाएं फैसले लेना जरूरी होती है। ऐसे में मेंटल फिटनेस डॉक्‍टरों को एकाग्रता के साथ, स्‍पष्‍ट सोच-विचार के आधार पर, परिस्थितियों का पूरा विश्‍लेषण और जोखिमों तथा फायदों पर तुलनात्‍मक विचार कर सही फैसले लेने में मदद मिलती है। ऐसा करने से रोगियों को भी फायदा मिलता है।

प्रभावी तरीके से संचार-

एक दूसरे को अपनी बात अच्छी तरह समझा पाना, डॉक्‍टर-मरीज के आपसी रिश्‍ते के लिए भी काफी जरूरी होता है। डॉक्‍टरों को स्‍पष्‍ट तरीके से, मरीज़ों के साथ पूरी सहानुभूति रखते हुए बातचीत करनी चाहिए। ऐसा करते हुए रोगियों के सभी सवालों का जवाब देने के साथ उनकी चिंताओं को भी दूर करने के लिए तत्‍पर रहना चाहिए। लेकिन जब डॉक्‍टर खुद मानसिक रूप से फिट रहते हैं तभी वो भी मरीज़ों के साथ अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं, उनकी बातों को सावधानी और धैर्य के साथ सुन पाते हैं।

अतिरिक्‍त सहानुभूति और दयाभाव-

मरीज अक्‍सर अपने जीवन में काफी नाजुक स्थितियों से जूझने पर मेडिकल केयर के लिए डॉक्‍टरों के पास जाते हैं। इसलिए डॉक्‍टरों को अपने मरीज़ों के साथ दयाभाव रखना चाहिए और उनकी परेशानियों से पूरी सहानुभूति भी रखनी चाहिए। लेकिन कई बार डॉक्‍टर अपने काम के बोझ से इतने दबे हुए रहते हैं कि वे खुद भावनात्‍मक रूप से थकान महसूस करते हैं, और ऐसे में इन बातों का ख्‍याल रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अपने मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य का ख्‍याल रखकर, डॉक्‍टर न सिर्फ मरीज़ों के साथ सहानुभूति रख पाते हैं बल्कि उनके प्रति दया का भाव भी रख सकते हैं। ऐसा करके वो रोगियों के साथ बेहतर संपर्क भी बनाते हैं जो मरीज़ों की संतुष्टि के लिए महत्‍वपूर्ण होता है।

सेल्फ-केयर तथा वर्क-लाइफ बैलेंस-

पेशे से डॉक्‍टर अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं, और वे अक्‍सर मरीज़ों की देखभाल के लिए इतने समर्पित होते हैं कि अपने निजी जीवन और अपने खुद के स्‍वास्‍थ्‍य को भी कई बार ताक पर रख देते हैं। लेकिन सेल्फ-केयर और वर्क-लाइफ बैलेंस की अनदेखी करने का गलत असर उनके मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य तथा निजी संबंधों पर पड़ने लगता है। जब डॉक्‍टर खुद मानसिक रूप से फिट होते हैं, तभी वे सेल्‍फ-केयर को प्राथमिकता दे पाते हैं और उन गतिविधियों से जुड़ते हैं, जिनसे उन्‍हें आनंद मिलता है। ऐसा करके वो अपने व्‍यक्तिगत जीवन और काम के बीच संतुलन बनाते हुए खुद को बर्नआउट जैसी स्थिति से भी बचाते हैं, जिससे उनकी क्‍वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनती है।

निष्‍कर्ष-

निष्‍कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि डॉक्‍टरों को अपने पेशे में ही नहीं बल्कि मरीज़ों की भी अच्छी देखभाल करने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का ख्‍याल रखना चाहिए।