सुबह की इस आदत से दिमाग पर होता है असर, अनजाने में हर कोई कर रहा है ये गलती

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Using Smartphones Right After Waking Up: मोबाइल फोन ने जीवन को आसान बना दिया है और आज के दौर में उनके बिना कुछ कर पाना मुश्किल है। लेकिन कुछ आदतों की वजह से लोगों को मानसिक तौर पर भारी नुकसान हो रहा है। हर कोई व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे रूटीन को चुनता है, जिसमें मॉर्निंग और नाइट का रूटीन अलग होता है। हालांकि, ज्यादातर लोग सुबह उठने के तुरंत बाद सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को चेक करते हैं। मैसेज पढ़ने से लेकर सोशल मीडिया पर रील्स देखने तक, आंख खुलते ही मोबाइल फोन देखने के नुकसान हो सकते हैं। अगर आपकी भी ये आदत हैं तो इन बातों को जानें।

दिमागी हालत पर होगा असर

जब आप आंख खुलते ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग थीटा दिमागी तरंगों को छोड़ बीटा दिमागी तरंगों में चला जाता है। इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर होता है, जिसकी वजह से तनाव हो सकता है। सुबह के समय मोबाइल फोन पर ज्यादातर लोग सोशल मीडिया चेक करते हैं, ऐसे में दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। ऐसे में दिमाग उन कामों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसकी वजह से डोपामाइन रिलीज हो। ऐसे में व्यक्ति फोन चलाने के आदी बन जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कहती हैं कि जो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं वह उन लोगों के मुताबिक सोचने में काफी आलती होते हैं जो किताबें पढ़ते हैं।

भटक जाते हैं व्यक्ति

जब आप सुबह के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने कामों से भटक सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोबाइन देखने पर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि 5 मिनट में रख देंगे लेकिन ये 5 मिनट कब घंटों में बदल जाता है पता ही नहीं लगता। ऐसे में यह आपके मन को भटका सकता है और आपके मॉर्निंग रूटीन को स्लो कर सकता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले स्मार्टफोन को चेक करने से आप अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं।

बढ़ सकती है टेंशन

आंख खुलते ही फोन देखने वाले लोगों की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल, सुबह के समय मोबाइल देखने पर आप कुछ ऐसे मेल या मैसेज देख सकते हैं, जिनका असर आपके दिमाग पर होता है। यह आपको दिन शांति से शुरू करने से रोकता है और जैसे ही आप दिन की शुरुआत करते हैं, तनाव और चिंता बढ़ जाती है।

कैसे छुड़ाएं फोन से पीछा

फोन से पीछा छुड़ा पाना मुश्किल है, हालांकि सुबह के समय में इसे अवॉइड किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों को फॉलो करना होगा, जैसे फोन में अलार्म की जगह घड़ी में अलार्म लगाएं। अपने लिए मॉर्निंग रूटीन सेट करें, जिसमें कुछ एक्सरसाइज को भी करें। दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी पीएं, मेडिटेशन करें और एक्सरसाइज करें।

दिमाग में हमेशा चलती रहती है कोई बात? मन शांत करने के लिए करें ये काम