बच्चों के बीच बढ़ रहा है मानसून फ्लू का खतरा, बचाव के लिए अपनाएं ये टिप्स

Tips to Keep Kids Well During Flu Season: बारिश का मौसम रिमझिम बरसती पानी की बूंदों के साथ ढ़ेर सारी बीमारियां भी लाता है। यही वो मौसम होता है जब जगह-जगह पानी भरने से लोगों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। इसके अलावा इस मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी भी काफी कमजोर हो जाती है, जिससे वो बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं। फिलहाल देश में बच्चों के बीच मानसून फ्लू का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं कैसे कुछ हेल्थ टिप्स अपनाकर आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं।

बच्चों को मानसून फ्लू से बचाए रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

-बारिश शुरू होते ही बच्चे बारिश के पानी में नहाने की जिद्द करने लगते हैं। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में घर से बाहर पानी में न रहें। ऐसा करने से उन्हें ठंड लग सकती है।

-बारिश के मौसम में बच्चे ही नहीं बड़ों का भी मन घर से बाहर जाकर भीगने का करने लगता है। ऐसे में अगर आपका बच्चा बारिश में मिट्टी में खेलकर घर लौटता है तो उसे सबसे पहले अच्छी तरह नहलाने के बाद साफ कपड़े पहनने के लिए दें। इस मौसम में बीमारियों से दूर रहने के लिए हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

- मानसून में अक्सर बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसे में डाइट की मदद से उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉग बनाया रखा जा सकता है। इस मौसम में बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, हरी सब्जियों का सेवन करने के लिए दें।

-बारिश के मौसम में बच्चों को अनावश्यक बाहर जाने से रोकें। इसके अलावा इस मौसम में बच्चों को स्ट्रीट फूड या जंक फूड खाने के लिए भी न दें। ऐसा करने से बच्चों के संक्रमित होकर बीमार होने का का खतरा ज्यादा बना रहता है।

-इस मौसम में बच्चों को आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी ठंडी चीजें खाने और पीने के लिए न दें। ऐसा करने पर बच्चों को सर्दी-जुकाम और बुखार की शिकायत हो सकती है।

- इन टिप्स को ध्यान में रखने के बावजूद अगर आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।