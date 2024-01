Frozen Shoulder: कंधों में अकड़न फ्रोजन शोल्डर की समस्या का है इशारा, जानिए इसके लक्षण और राहत के तरीके

ऐप पर पढ़ें

फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी स्थिति है जो कंधे के जोड़ में गति को सीमित कर देती है। जिसकी वजह से आपको आमतौर पर दर्द और जकड़न होती है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर होती है कि कंधों को जरा भी हिलाना मुश्किल होता है। इस तरह की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यहां बता रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के लक्षण और इससे निपटने के लिए क्या करें।

फ्रोजन शोल्डर के लक्षण (Symptoms Of Frozen Shoulder)

फ्रोजन शोल्डर के मुख्य लक्षणों में दर्द और स्टिफनेस शामिल हैं। इस समस्या के होने पर कंधों को हिलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ये कई बार असंभव होता है। रिपोर्ट्स की मानें तो एक कंधे में हल्का या बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। इसमें कंधे की मांसपेशियों में भी दर्द महसूस हो सकता है। इस समस्या की वजह से रात में सोना मुश्किल हो सकता है।

फ्रोजन शोल्डर से कैसे निपटें (How To Get Rid Of Frozen Shoulder)

गर्म/ठंडा सेक- फ्रोजन शोल्डर पर गर्म या ठंडे पैक का सेक करें। इससे दर्द और सूजन कम हो सकती है। गर्म सेक सूजन वाले हिस्से में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जबकि ठंडा सेक ब्लड फ्लो को धीमा करता है। इसी के साथ ये सूजन और दर्द को कम करता है। गर्म सेक के लिए आप गर्म तौलिया का इस्तेमाल करें या फिर हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट के लिए कंधे को सेकें।

ठंडी सिकाई के लिए, आइस पैक या जमी हुई बर्फ को तौलिये में लपेट कर इस्तेमाल करें। इसे अपने कंधे पर हर 2 से 4 घंटे में एक बार लगाएं। कोशिश करें कि 20 मिनट से ज्यादा न लगाएं।

थेरेपी- थेरेपी की मदद से इस दर्द से निपटा जा सकता है। इस थेरेपी के दौरान कई तरी के की एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। जिनकी मदद से कंधे का दर्द कम होगा। रोजाना थेरेपी लेने से जल्द ही राहत मिलती है।

ये एक्सरसाइज है मददगार (Frozen Shoulder Excersice)

फ्रोजन शोल्डर के दर्द से निपटने के लिए आप रोजजाना के रूटीन में कुछ एक्सरसाइज को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए दीवार की तरफ फेस करके सीधे खड़े हो जाएं। फिर जिस कंधे में दर्द है उस तरफ एक बॉल लें और उसे गोलाकार में घुमाएं। इसे 30-30 के सेट में करें। ऐसा करने पर आराम मिलेगा।

Shunya mundra: गाड़ी में बैठते ही होने लगती है उल्टियां, मोशन सिकनेस से बचने में फायदेमंद है शून्य मुद्रा

डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताई विधि, तरीकों व दावों को केवल सुझाव के रूप में लें। इस तरह के किसी भी उपचार/दवा/डाइट और सुझाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह लें।