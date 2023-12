Winter Care: हाथ-पैर हमेशा रहते हैं ठंडे? शरीर गर्म करने के लिए अपना लें ये घरेलू नुस्खे

ऐप पर पढ़ें

बढ़ती ठंड में ज्यादातर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके हाथ और पैर पूरी तरह से ठंडे रहते हैं। कई लोगों को ठंड इतनी ज्यादा लगती है कि गल्वस और सॉक्स पहनने के बाद भी ठंड नहीं जाती और इसकी वजह से परेशानियां होने लगती हैं। अगर घंटों कंबल में रहने के बाद भी आपकी बॉडी ठंडी रहती है तो ऐसे में आप कुछ घरेलू नुस्खे आजमा कर खुद को गर्म रख सकते हैं।

हाथ-पैरों को कैसे गर्म रखें (How To Keep Hands And and Body Warm)

ग्रीन टी से मिलेगी गर्माहट- ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए ग्रीन टी पीएं। इससे शरीर को गर्माहट मिलती है, इसी के साथ इसमें शहद मिलाकर पीने से फायदा डबल हो जाता है। इसके अलावा आप ग्रीन टी के 3-4 बैग्स को लेकर गर्म पानी में डाल कर इससे अपने हाथ-पैर की सिंकाई कर सकते हैं। आप ग्रीन टी वाले पानी में पैरों को डूबाकर पैर में गर्माहट महसूस कर सकते हैं।

गर्म कपड़े पहने- ठंड के दौरान हाथ-पैर ठंडे रहते हैं, तो हाथ-पैर में गर्म कपड़े जरूर पहनें। खासकर जब आप बाहर निकल रहे हैं, तो ग्लव्स, वार्म सॉक्स, वार्म कोट जरूर पहनें। इसके अलावा गर्म कपड़ों से पूरे शरीर को ढके।

हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें- अगर ठंड में आपका शरीर गर्म नहीं रहता या हाथ-पैर बहुत ज्यादा ठंडे होने लगते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड का इस्तेमाल करें। हीटिंग पैड की मदद से शरीर तुरंत गर्म हो जाता है।

गुनगुने तेल से मालिश- हाथ-पैर को गर्म रखने के लिए गुनगुने तेल से मालिश करें। ऐसा करने पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है। जिससे शरीर में गर्महाट बनी रहती है।

Morning Drink: मलाइका अरोड़ा की फिटनेस का सीक्रेट है उनकी मॉर्निंग ड्रिंक, जानिए कैसे बनाएं