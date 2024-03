होली पर ओवर ईटिंग की वजह से बढ़ ना जाएं फूड पॉइजनिंग का खतरा, राहत देंगे ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips To Avoid ill Effects Of Overeating On Holi: त्योहारों पर बनने वाले टेस्टी ट्रेडिशनल फूड किसी भी व्यक्ति को लालची बना सकते हैं। यही वजह है कि लोग फेस्टिव सीजन में अक्सर ओवर ईटिंग कर बैठते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मजेदार और लजीज खाना देखकर आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और पेट में जगह भले ही कम हो लेकिन जमकर खाते हैं। लोगों की ज्यादा खाने की इसी हैबिट को ओवर ईटिंग कहा जाता है। जल्द ही होली का त्योहार आने वाला है। ऐसे में गुजिया, पापड़ और कई तरह की स्वीट डिश होली पार्टी में सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी होंगी। होली की ये मीठी,नमकीन और ऑयली फूड वाली डिशेज का अधिक सेवन पेट से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे होली का मजा बरकरार रखते हुए आप ओवर ईटिंग से बचकर फूड पॉइजनिंग से दूर रह सकते हैं।

ओवर ईटिंग से बचाएंगे ये टिप्स-

पोर्शन डाइट पर दें ध्यान-

कई बार लोग मीठे की अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और एक साथ पेट भरकर मिठाइयां खा लेते हैं। आपको अपनी इसी क्रेविंग को रोकने के लिए पोर्शन डाइट पर ध्यान देना है। जब आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप ओवर ईटिंग करने से बचते हैं और आपके शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं-

ओवर ईटिंग से बचने का दूसरा अच्छा तरीका है कि आप खुद को हाइड्रेट रखें। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। त्योहार पर अगर आप मीठा, नमकीन या फ्राइड भोजन कर रहे हैं तो पहले ही पानी पी लें। ऐसा करने से आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे और फूड पॉइजनिंग का रिस्क भी कम हो जाएगा।

खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं-

जो लोग खाने को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाते हैं, वो सामान्य लोगों की तुलना में 70 प्रतिशत तक कम कैलरी का सेवन करते हैं। सलाइवा में कई ऐसे एंजाइम होते हैं, जो खाने के साथ कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देते हैं। चबाकर खाने से देर तक पेट भरे रहने का एहसास होता है और व्यक्ति ओवर ईटिंग की आदत से बचा रहता है। आयुर्वेद के अनुसार भी खाने को पचने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है, ऐसे में आपको एक मील के बीच में इतना गैप जरूर रखना चाहिए।

फल-सब्जियां खाएं-

फेस्टिव सीजन में ऑयली या फ्राइड चीजों को इग्नोर करना मुश्किल होता है। ऐसे में आप ओवर ईटिंग से बचने के लिए डाइट में फल और सब्जियों को शामिल करें। डाइट में शामिल ये चीजें, इम्यूनिटी बूस्ट करके फूड पॉइजनिंग से भी बचाती है।

फाइबर युक्त चीजें खाएं-

ओवर ईटिंग से बचने के लिए फाइबर युक्त भोजन को डाइट में शामिल करें। फाइबर का सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और इससे बार-बार भूख नहीं लगती है। फाइबर युक्त खाने में आप बीन्स, हरी या रेशेदार सब्जियां, ओट्स, फल को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।