खाली पेट भूलकर भी ना करें इन 5 चीजों का सेवन, सेहत को होगा बड़ा नुकसान

Foods to avoid eating on an empty stomach: सेहतमंद बने रहने के लिए सुबह का नाश्ता बेहद जरूरी होता है। यह आपकी डेली एक्टिविटीज को प्रभावित करने के साथ एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आपके ऑफिस में चाहे फील्ड वर्क हो या डेस्क वर्क, घर से बिना नाश्ता किए निकलने वाले लोग अपने काम पर अच्छी तरह फोकस नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, सुबह खाली पेट घर से निकलना कई स्वास्थ्य समस्याओं को भी न्यौता दे सकता है। जो लोग इन बातों का जानते और समझते हैं वो सुबह खाली पेट घर से निकलने की गलती नहीं करते हैं। लेकिन कई बार समय की कमी होने या फिर आलस की वजह से लोग सुबह खाली पेट कुछ भी खा लेते हैं। क्या आप जानते हैं आपका ऐसा करना भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? जी हां, खाली पेट कई ऐसी हेल्दी चीजें होती हैं, जिन्हें खाने से सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचता है। आइए जानते हैं उनके बारे में।

खाली पेट ना करें इन चीजों का सेवन-

चाय-कॉफी-

अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो रोज सुबह खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन करते हैं, तो आपकी ये आदत आपके लिए एसिडिटी या कब्ज की समस्या का कारण बन सकती है। चाय और कॉफी, दोनों में कैफीन पाया जाता है, जो ब्रेन पर असर डालता है।

कच्ची सब्जियां-

कुछ लोग कच्ची सब्जियों को हेल्दी समझकर उनका सेवन खाली पेट करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। सब्जियों में फाइबर ज्यादा होता है, इनका खाली पेट सेवन करने से अपच या कब्ज की समस्या हो सकती है।

खट्टे फल-

खाली पेट अंगूर,संतरा या आंवला जैसे खट्टे फलों का सेवन करने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। खाली पेट खट्टे फल खाने से पेट में एसिड बनने लगता है। जिससे पेट दर्द,एसिडिटी या खट्टी डकार आने की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

शकरकंद -

अगर आप शकरकंद का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो यह फायदा पहुंचाने की जगह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। दरअसल, खाली पेट शकरकंद खाने से इसमें मौजूद टैनीन और पैक्टीन से आपको गैस्ट्रिक, एसिड की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ये आपको सीने में जलन और गैस की भी परेशानी दे सकता है।

दूध और केला-

आपने कई लोगों को वजन बढ़ाने के लिए सुबह डाइट में दूध और केला को शामिल करते हुए देखा या सुना होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खाली पेट केला और दूध का सेवन करने से आपको अपच, गैस और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है।