मलाइका जैसी टोन्ड फिगर के लिए अपनाएं 9-1 के ये नियम, चंद दिनों में महसूस करेंगे फर्क

Simple 9 to 1 Rules To Get Fit And Toned Body: फिटनेस को लेकर सजग रहने वाले लोगों के बीच टोन्ड बॉडी का क्रेज काफी ज्यादा बना रहता है। आमतौर पर माना जाता है कि परफेक्‍ट फिगर पाने के लिए आपको एक्‍स्‍ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत होती है। यही वजह है कि लोग डाइटिंग से लेकर घंटों जिम में एक्सरसाइज करने से भी परहेज नहीं करते हैं। बावजूद इसके कई बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप भी इस गर्मियों के सीजन में मलाइका अरोड़ा जैसी परफेक्ट फिट और टोन्ड बॉडी पाना चाहती हैं तो, वेट लॉस से लेकर कर्वी फिगर तक के लिए ये आसान 9-1 के नियम फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आइए जानते हैं आखिर क्या हैं ये 9-1 के नियम।

9 अंक का मतलब-

9 अंक का मतलब होता है 9000 स्टेप काउंट। स्टेप काउंट से आपको पता चलता है कि आप दिनभर में कितने कदम चले हैं और आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरी बर्न की है। जिससे आपको वेट लॉस में मदद मिल सकती है।

8 अंक का मतलब-

यहां 8 अंक का मलतब दिनभर में 8 गिलास पानी पीने से है। आठ गिलास पानी आमतौर पर लगभग 1.9 लीटर के बराबर होता है। पानी का पर्याप्त सेवन बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। जिससे त्वचा ग्लोइंग बनी रहती है।

7 अंक का मतलब-

7 अंक का मतलब यहां, सात घंटे की नींद से है। वेट लॉस के लिए जितना जरूरी अच्छा आहार और व्यायाम होता है, उतनी ही अहम भूमिका नींद की भी होती है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो पर्याप्त नींद लेने की जरूरत है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन व्यस्कों को रोजाना 7 से 9 घंटे सोने की सलाह देता है।

6 अंक का मतलब-

6 अंक पूरे दिन में कम से कम 6 मिनट के मेडिटेशन के बारे में बात करता है। ध्यान आपको शांत बनाता है, जिससे आपकी हर समय चटपटी, तीखी, मसालेदार चीजें खाने की क्रेविंग कुछ हद तक कम हो जाती है और आपका वेट कंट्रोल रहता है। इसके अलावा मेडिटेशन करने से व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर ज्यादा फैट बर्न कर सकता है।

5 अंक का मतलब-

5 अंक का मतलब है, आपको फिट रहने के लिए पूरे दिन में 5 सर्विंग फ्रेश फ्रूट और सब्जियों की लेनी है। सब्जियों और फलों में आवश्यक खनिज और विटामिन के साथ अधिक मात्रा में फाइबर भी मौजूद होता है। जो शरीर के चयापचय में सुधार करके पेट की चर्बी को जलाने में मदद कर सकता है।

4 अंक मतलब-

4 अंक से मतलब होता है, दिनभर में काम के बीच लिए जाने वाले 4 मिनी ब्रेक। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, जिनकी सिटिंग जॉब रहती है।

3 अंक का मतलब-

अगर आपको सही डाइट पता है तो वजन कम करना आसान हो सकता है। पोर्शन कंट्रोल वजन घटाने की कुंजी है। यहां 3 अंक का मतलब तीन बड़ी और 3 शॉर्ट मील से है।

2 अंक का मतलब-

यूरोपियन सोसायटी ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलाजी में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार 2 का मतलब आपके डिनर और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गेप होना चाहिए। देर रात तक काम और देरी से डिनर नहीं करें यह दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। जो लोग सोने से पहले खाना खाते हैं उनके पास अपने भोजन को ठीक से पचाने के लिए पर्याप्त समय होता है। खाने और लेटने के बीच समय निकालने से भी जीईआर लक्षणों और खराब नींद का खतरा कम हो जाता है।

1 अंक का मतलब-

आपको दिनभर फिट और फ्रेश महसूस करने के लिए पूरे दिन में कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटिन में जरूर शामिल करनी चाहिए। व्यायाम वजन नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। मोटापा ऊर्जा असंतुलन के कारण होता है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए जिम या पार्क जाने की जरूरत भी नहीं होती है। आप घर पर रहकर भी अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करके भी फिट बने रह सकते हैं।