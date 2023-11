मोटी नाक को पतला करने के लिए रोजाना करें ये 3 एक्सरसाइज, खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

ऐप पर पढ़ें

Exercises To Give Shape To Your Nose: आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में आपकी शार्प नोज का अहम रोल होता है। आपके नाक की शेप आपकी सुंदरता को बढ़ाने के साथ कम भी कर सकती है। यही वजह है कि कई बार लोग अपनी नाक की शेप ठीक करवाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे विकल्प अपनाने से भी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आप घर बैठे भी बिना पैसे खर्च किए अपनी नोज की शेप को सिर्फ 3 एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

नोज स्लिमर एक्सरसाइज-

नोज स्लिमर एक्सरसाइज आपकी नाक के किनारों की मांसपेशियों पर काम करके उसे पतला बना सकती है। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सीधे बैठकर अपने कंधों को सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से नाक के दोनों किनारों को कुछ सेकंड के लिए दबाना है। ऐसा करीब 15 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज के नियमित अभ्यास से आप अपनी नाक की शेप को ठीक कर सकते हैं।

नाक को ऊपर व नीचे करना

आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को छोटे बच्चों की नाक की शेप ठीक करने के लिए मालिश करते समय उंगली की मदद से नाक को ऊपर की ओर खींचते हुए देखा होगा। बता दें, उम्र और समय के साथ-साथ नाक की हड्डियों और मांसपेशियां की संरचना में बदलाव होता रहता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आंखों के किनारे में अंगूठों की मदद से हल्की मसाज करते हुए स्किन को ऊपर की ओर ले जाएं। इस प्रक्रिया को 10 से 12 बार कर सकते हैं। ऐसा करते समय नाक पर ज्यादा प्रेशर न डालें। ऐसा करने से नाक की स्किन छिल सकती है।

नाक को सीधा और छोटा दिखाने के लिए-

नाक को सीधा और छोटा दिखाने के लिए सबसे पहले नाक को आगे की तरफ सीधे हाथ की एक उंगली से बीच में दबाते हुए दूसरे हाथ के अंगूठे और पहली उंगली से पकड़कर नाक को ऊपर की तरफ खींचें। ऐसा लगभग 100 बार करें।