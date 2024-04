दिल को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक्सपर्ट ने बताए टिप्स, हर कोई कर सकता है फॉलो

ऐप पर पढ़ें

खराब लाइफस्टाइल के कारण ज्यादा तर लोग इन दिनों कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। बिजी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के कारण लोगों को डायबिटीज और ब्लड शुगर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक हेल्दी शरीर के लिए हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है, तभी हमारी बॉडी सही तरह से काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन अगर स्लो हो तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ा जाता है। ऐसे में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. दीक्षा भावसार ने दिल को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने के टिप्स बताए हैं, जानिए-

दिल को मजबूत और हेल्दी रखने के टिप्स (Tips To Keep Your Heart Healthy And Strong)

1) अपने खाने में लहसुन और अलसी के बीज शामिल करें।

2) 30 साल की उम्र के बाद हर साल अपनी लिपिड प्रोफाइल और एचएस-सीआरपी की जांच कराएं।

3) अपने खाने में अनार, अखरोट, बादाम, संतरा, जामुन, पत्तेदार सब्जियां शामिल करें।

4) अपने खाने में दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, सौंफ, इलायची, धनिया जैसे मसालों को शामिल करें।

5) 40 की उम्र के बाद चाय के रूप में 'अर्जुन' जड़ी बूटी खाना शुरू करें।

6) चलने-फिरने को अपने रूटीन में शामिल करें। क्योंकि बैठना दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। रोजाना कम से कम 45 मिनट व्यायाम करें।

7) अपने तनाव को नियंत्रित करें, एक्टपर्ट कहती हैं कि स्ट्रेस दिल के दौरे के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हो सकता है।

8) डीप फ्राइड और प्रोसेस्ड भोजन खाने से बचें। जंक फूड को महीने में एक/दो बार तक सीमित रखें। इसके अलावा धूम्रपान बंद करें।

9) दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन से बचें, सोने के 10 घंटे के अंदर कैफीन पीने से नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

10) अपने वजन और शुगर के लेवल को सीमा में रखें। मोटापे और हाई शुगर लेवल वाले लोगों को दिल के दौरे का ज्यादा खतरा होता है।

