डिलीवरी के बाद पेट की चर्बी से परेशान? सोनाली सहगल का ये वर्कआउट अपनाएं
डिलीवरी के बाद पेट के निचले हिस्से की चर्बी यानी मॉम पाउच कम करना आसान नहीं होता। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली सहगल ने पोस्टपार्टम फिटनेस के लिए 3 ऐसी एक्सरसाइज बताईं हैं, जो कोर को मजबूत बनाने में मदद करती हैं।
डिलीवरी के बाद वजन कम करना हर मां के लिए एक अलग ही चुनौती होता है। शरीर के कुछ हिस्सों की चर्बी आसानी से कम हो जाती है, लेकिन पेट के निचले हिस्से में जमा फैट यानी मॉम पाउच को टोन करना सबसे मुश्किल माना जाता है। यह समस्या खासतौर पर पोस्टपार्टम फेज में महिलाओं को परेशान करती है, जब शरीर धीरे-धीरे रिकवरी मोड में होता है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली सहगल, जिन्होंने 2024 में एक बेटी को जन्म दिया, ने हाल ही में अपने पोस्टपार्टम फिटनेस जर्नी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने एक मिनी फिटनेस चैलेंज के तहत तीन एक्सरसाइज दिखाई हैं, जिनका मकसद लोअर बैली फैट को टारगेट करना और मॉम पाउच को कम करना है।
1. रिवर्स प्लैंक नी ड्राइव
सोनाली ने सबसे पहले Reverse Plank Knee Drive एक्सरसाइज दिखाई, जिसे उन्होंने 20 सेकंड तक किया। यह एक्सरसाइज रिवर्स प्लैंक पोजिशन में की जाती है और खासतौर पर डीप कोर मसल्स और लोअर एब्स पर काम करती है। इसके अलावा यह ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, शोल्डर्स और बैक को भी मजबूत बनाती है। पोस्टपार्टम महिलाओं के लिए यह एक्सरसाइज कोर स्टेबिलिटी और बॉडी कंट्रोल सुधारने में मदद करती है।
2. टेबलटॉप होल्ड
पहली एक्सरसाइज के बाद सोनाली ने 10 सेकंड का ब्रेक लिया और फिर Tabletop Hold किया जिसे 20 सेकंड तक होल्ड करना होता है। यह एक्सरसाइज कोर मसल्स को एक्टिव करती है और खासतौर पर उस जिद्दी लोअर बैली फैट को टारगेट करती है, जो डिलीवरी के बाद आसानी से कम नहीं होता। यह एक्सरसाइज बैलेंस और मसल एंगेजमेंट के लिए भी फायदेमंद है।
3. ब्रिज विद ओवरहेड रीच
तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज है Bridge with Overhead Reach, जिसे भी 20 सेकंड तक किया जाता है। यह एक्सरसाइज ग्लूट्स और लोअर बैक को मजबूत बनाती है और साथ ही कोर को पूरी तरह एंगेज करती है। पोस्टपार्टम रिकवरी में यह एक्सरसाइज शरीर को सपोर्ट देने और पेल्विक एरिया को मजबूत करने में मदद करती है।
क्यों जरूरी है सही एक्सरसाइज?
डिलीवरी के बाद शरीर को समय और सही मूवमेंट्स की जरूरत होती है। गलत या बहुत हार्ड वर्कआउट से नुकसान भी हो सकता है। सोनाली सहगल की ये एक्सरसाइज लो-इम्पैक्ट होते हुए भी असरदार हैं और नई मांओं के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं।
नोट: मॉम पाउच को कम करना आसान नहीं है, लेकिन सही एक्सरसाइज, नियमितता और धैर्य से यह संभव है। सोनाली सहगल का यह 3-एक्सरसाइज रूटीन उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो पोस्टपार्टम के बाद धीरे-धीरे फिटनेस की ओर लौटना चाहती हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
