79 की उम्र में भी हेल्दी हैं सोनिया गांधी, रोज खाती हैं ये देसी खाना, जानें उनका फिटनेस रूटीन
सोनिया गांधी 79 साल की उम्र में भी फिट और स्वस्थ हैं, इसका सीधा राज है उनका देसी खान-पान। उन्हें भारतीय फूड्स काफी पसंद है और वह स्वस्थ रहने के लिए सिंपल रूटीन अपनाती हैं। आइये जानते हैं उनका फिटनेस रूटीन।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इन दिनों अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। उनकी किताब को आत्मकथा बताया जा रहा है और इसी से जुड़ी कई बातें वह सोशल मीडिया के जरिए भी शेयर कर रही हैं। सोनिया गांधी 79 साल की हो चुकी हैं लेकिन आज भी स्वस्थ हैं और वह कैंसर को भी मात दे चुकी हैं। सोनिया गांधी ने हाल ही में एक वीडियो में अपने पसंदीदा खान-पान के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे देसी फूड का जिक्र किया, जिसे सोनिया रोजाना खाती हैं। इसे खाए बिना उनका दिन पूरा नहीं होता। आज हम आपको सोनिया गांधी के रूटीन और खान-पान के बारे में बताने जा रहे हैं।
सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती हैं सोनिया गांधी
सोनिया गांधी सुबह उठकर पार्क में टहलना पसंद करती हैं और फिर योगा करती हैं। सुबह योगा और मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। वह सालों से सुबह योगा करती आ रही हैं, अब ये उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है।
पीती हैं ये मॉर्निंग ड्रिंक्स
सोनिया गांधी सुबह उठकर कॉफी या फिर सर्दियों में ऑरेंज जूस पीना पसंद करती हैं। उन्हें शुगरी आइटम्स या जंक फूड खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इटली से होने के बाद भी उन्हें पिज्जा, पास्ता या कोई भी फास्ट फूड पसंद नहीं है लेकिन उन्हें कॉफी काफी पसंद है। वह नाश्ते में प्रोटीन युक्त चीजें खाती हैं और लंच-डिनर को काफी हल्का और सिंपल रखती हैं।
रोज खाती हैं ये देसी खाना
सोनिया गांधी ने वीडियो में बताया कि वह अरहर की दाल और चावल रोजाना खाती हैं। उन्हें ये देसी घर वाला खाना लगता है और इसके बिना उनका दिन नहीं गुजरता। दाल, चावल, रोटी और सब्जी उन्हें लंच या डिनर में खाना काफी पसंद है। कभी-कभी वह सिर्फ दाल-रोटी खा लेती हैं। इसके अलावा उन्हें चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, कबाब, कश्मीरी कोफ्ता, बंगाली फूड, दाल मखनी, गुजराती फूड भी खाना काफी पसंद है। उनका कहना है कि मैं भारतीय डिशेज की बड़ी फैन हूं। उनके बनने और परोसने का तरीका भी पसंद आता है और स्वाद भी मुझे काफी पसंद है।
फिट रहना है जरूरी
सोनिया गांधी दो बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुकी हैं और वह उसे हराकर आज भी स्वस्थ हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने खान-पान को जितना साधारण और शरीर को जितना एक्टिव रखेंगे, उतना ही फायदा होगा। सोनिया गांधी जंक फूड नहीं खाती हैं, वह अपने रूटीन को सिंपल रखती हैं और सुबह योगा करती हैं। इससे उनका शरीर इस उम्र में भी स्वस्थ और फिट बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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