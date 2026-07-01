सामंथा रुथ प्रभु की डाइट में शामिल हैं दाल-चावल और इडली, ऐसे खुद को रखती हैं फिट और स्लिम
Samantha Ruth Prabhu Fitness Tips: सामंथा रुथ प्रभु बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ फिटनेस क्वीन भी हैं। उनकी फिटनेस रूटीन को अक्सर फैंस पूछते रहते हैं। तो चलिए आज हम मॉम-टू-बी सामंथा के फिटनेस टिप्स आपको बताते हैं।
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपने फैंस को गुड न्यूज दी है और उन्होंने बेबी बंप के साथ फोटो शेयर करते हुए बताया है कि वह मां बनने वाली हैं। सामंथा की प्रेग्नेंसी की खबर सुनते ही फैंस खुश होकर उन्हें बधाई देने लगे। एक्ट्रेस की पोस्ट पर लोग सेहत का ख्याल रखने और फिट रहने की सलाह भी देने लगे। हालांकि, फिटनेस को लेकर सामंथा काफी सीरियस रहती हैं और रूटीन के साथ डाइट और एक्सरसाइज करती हैं। आज हम आपको सामंथा के फिटनेस रूटीन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वह कई बार बता चुकी हैं कि वह फिट रहने के लिए कोई डाइटिंग या कठिन रूटीन फॉलो नहीं करती। वह सिंपल तरीके से रहना पसंद करती हैं और सादा खाना खाती हैं। तो चलिए एक्ट्रेस के फिटनेस रूटीन के बारे में बताते हैं।
टोन्ड बॉडी का सीक्रेट
सामंथा रुथ की टोन्ड बॉडी का सीक्रेट है उनकी डेली वर्कआउट हैबिट। सामंथा वर्कआउट कभी स्किप नहीं करतीं। अगर जिम बंद होता है, तो वही घर पर एक्सरसाइज करती हैं। इससे उनके शरीर में एनर्जी बनी रहती है और वह फिट भी रहती हैं। एक्ट्रेस वेट ट्रेनिंग में डेडलिफ्ट, स्क्वॉट, हिपथ्रस्ट, बेंच प्रेस, डंबल कर्ल, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन जैसी कई एक्सरसाइज रूटीन से करती हैं। इसके अलावा वह हफ्ते में 4-5 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर करती हैं। शरीर में लचीलापन लाने के लिए सामंथा पावर योग (Power yog) और एरियल योग (Aerial yog) भी करती हैं।
साइकिलिंग-डांसिंग का शौक
सामंथा अपने खाली समय में दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने चली जाती हैं और इससे भी शरीर एक्टिव रहता है। इसके अलावा उन्हें डांस करना भी पसंद है। डांस भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है, जिसे करने से शरीर की कैलोरी बर्न होती है। सामंथा का मानना है कि हैवी डाइटिंग और सख्त रूटीन से आप खुद को सजा देते हैं, घर का खाना खाओ और एक्सरसाइज करो। बस यही फिटनेस का जरूरी मंत्र है।
डाइट में क्या-क्या है
सामंथा की डाइट की बात करें तो वह प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स खाती हैं और उनका खाना हमेशा घर का बना हुआ होता है। उनकी डाइट में हरी सब्जियां जरूर होती हैं और वर्कआउट के बाद वह प्रोटीन शेक भी पीती हैं। इसके अलावा उनकी डेली डाइट में दाल, चावल, रोटी, इडली, ड्राई फ्रूट आदि शामिल रहते हैं। खास बात ये है कि सामंथा रोजाना वाली कैलोरी का खास ध्यान रखती हैं। वह अपनी कैलोरी काउंट के हिसाब से ही खाना खाती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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