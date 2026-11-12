सैफ अली खान ने किया सूर्य नमस्कार, जानें 12 स्टेप के इस योग के 6 फायदे
सैफ अली खान का सूर्य नमस्कार करते हुए वीडियो सामने आया है। इस 12 स्टेप वाले योग में शरीर के कई हिस्सों की एक्सरसाइज होती है। जानें इसे करने का सही तरीका और सेहत से जुड़े फायदे।
फिट रहने के लिए सिर्फ जिम जाना या भारी एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो योग के जरिए भी खुद को फिट रख सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सूर्य नमस्कार करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने बताया कि नए साल से पहले वह फिर से अपनी फिटनेस और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं। सूर्य नमस्कार योग का ऐसा तरीका है, जिसमें 12 अलग-अलग स्टेप होते हैं। इसमें स्ट्रेचिंग, आगे झुकने और शरीर को बैलेंस करने जैसी कई मूवमेंट शामिल हैं। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं और इसके क्या फायदे हो सकते हैं।
सैफ अली खान का वीडियो
सैफ अली खान ने अपने योग रूटीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें वह बिना शर्ट के काले रंग के शॉर्ट्स पहने सूर्य नमस्कार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ सैफ ने लिखा कि अब काम पर लौटने का समय है। सबसे पहले दिमाग को और फिर शरीर को सही रूटीन में लाना है, ताकि नया साल खुशियों के साथ शुरू हो। उनका यह वीडियो फिटनेस पसंद करने वालों को भी योग के लिए मोटिवेट कर रहा है।
क्या होता है सूर्य नमस्कार?
योग गुरु हिमालयन सिद्धा अक्षर के अनुसार, सूर्य नमस्कार 12 योग पोज का एक ऐसा सीक्वेंस है, जिसे सांस लेने और छोड़ने के साथ किया जाता है। इसमें शरीर के अलग-अलग हिस्सों की एक्सरसाइज होती है। इससे शरीर में लचीलापन बढ़ाने, मसल्स को मजबूत बनाने और बैलेंस बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप कैसे करें?
योग गुरु के अनुसार, सूर्य नमस्कार में इन 12 स्टेप को इसी क्रम में करना चाहिए।
1. प्रणामासन: सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ लें। इस दौरान शरीर सीधा रखें।
2. हस्त उत्तानासन: सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और हल्का-सा पीछे की तरफ झुकें।
3. पादहस्तासन: सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकें और हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करें।
4. अश्व संचालनासन: सांस अंदर लेते हुए एक पैर पीछे ले जाएं। दूसरा पैर आगे मोड़कर रखें और सामने की तरफ देखें।
5. दंडासन: अब दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों हाथों के सहारे शरीर को सीधा रखें।
6. अष्टांग नमस्कार: घुटनों, छाती और ठुड्डी को जमीन की तरफ टिकाएं। शरीर के कुछ हिस्से जमीन से ऊपर रहें।
7. भुजंगासन: सांस अंदर लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं। शरीर का निचला हिस्सा जमीन पर टिका रहने दें।
8. अधोमुख श्वानासन: सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं और शरीर को उल्टे अंग्रेजी अक्षर वी जैसा आकार दें।
9. अश्व संचालनासन: अब एक पैर को आगे लाकर दोनों हाथों के बीच रखें और सामने की तरफ देखें।
10. पादहस्तासन: दूसरे पैर को भी आगे लाएं और पैरों के पास झुक जाएं।
11. हस्त उत्तानासन: सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और हल्का-सा पीछे की तरफ झुकें।
12. प्रणामासन: सांस छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को छाती के सामने जोड़ लें।
सूर्य नमस्कार करने के 6 फायदे
- पूरे शरीर की अच्छी एक्सरसाइज: सूर्य नमस्कार में हाथ, पैर, कमर, पीठ और पेट समेत शरीर के कई हिस्सों की मूवमेंट होती है। इससे पूरे शरीर को एक्टिव रखने में मदद मिलती है।
- शरीर में लचीलापन बढ़ता है: इसके अलग-अलग स्टेप में शरीर को आगे-पीछे झुकाना और स्ट्रेच करना होता है। इससे शरीर का लचीलापन बेहतर और अकड़न कम करने में मदद मिल सकती है।
- मजबूत मसल्स: सूर्य नमस्कार करते समय शरीर का वजन हाथों और पैरों पर आता है। इससे मसल्स को मजबूती और शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- दिल की सेहत: सूर्य नमस्कार के सभी स्टेप लगातार करने से शरीर की धड़कन बढ़ती है। इससे दिल की सेहत को फायदा और शरीर की काम करने की क्षमता बेहतर हो सकती है।
- बेहतर पाचन: इस योग में पेट और कमर के आसपास भी मूवमेंट होती है। इससे पाचन से जुड़ी प्रक्रिया को सपोर्ट मिल सकता है।
- एनर्जी और फोकस बढ़ाने में मदद: सूर्य नमस्कार करते समय सांस और शरीर की मूवमेंट पर ध्यान देना होता है। इससे मन शांत रखने, फोकस बढ़ाने और दिनभर एक्टिव महसूस करने में मदद मिल सकती है।
नोट: सूर्य नमस्कार के सभी 12 स्टेप को सही तरीके से करना जरूरी है। योग गुरु के अनुसार, अगर एक स्टेप में भी शरीर की पोजिशन गलत होती है, तो अगले स्टेप पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय हर मूवमेंट को आराम से करें। सांस लेने और छोड़ने का भी खास ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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