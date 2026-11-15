56 की उम्र में भी फिट हैं सैफ अली खान, रोजाना अपनाते हैं ये 3 आदतें, जानें उनका फिटनेस रूटीन
एक्टर सैफ अली खान 56 की उम्र में भी फिट और हेल्दी हैं। उनकी फिटनेस के पीछे सालों पुराना रूटीन छिपा हुआ है। आइये जानते हैं पटौदी खानदान के नवाब खुद को कैसे फिट रखते हैं।
एक्टर सैफ अली खान 56 साल के हो चुके हैं और 4 बच्चों के पिता हैं लेकिन आज भी वह यंग और फिट दिखते हैं। उनकी फिटनेस और सेहत को देखकर कोई भी उनकी सही उम्र का अंदाज नहीं लगा सकता है। सैफ अली खान फिटनेस के लिए ज्यादा हैवी वर्कआउट या क्रैश डाइट नहीं अपनाते हैं बल्कि वह सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं। सैफ अली खान कई बार इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वह काफी समय से सिंपल डाइट और वर्कआउट रूटीन को अपना रहे हैं और उसी से वह फिट रहते हैं। तो आइये जानते हैं आखिर खान साहब किस तरह से खुद को फिट रखते हैं।
सूर्य नमस्कार से होती है सुबह
- सैफ अली खान की सुबह सूर्य नमस्कार से होती है और इसके कई फायदे होते हैं। वह पूरे 12 स्टेप्स के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं और इससे शरीर लचीला और मुलायम बनता है। सूर्य नमस्कार करने से सिर्फ शरीर में लचीलापन नहीं आता बल्कि पैर, पेट, रीढ़ की हड्डी, मोटापा, पाचन सबकुछ सही रहता है। जब आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो ऊपर से फिट और यंग दिखेंगे। इसके अलावा सैफ डीप बैकबेंड और हैंडस्टैंड्स करते हैं, इससे शरीर में बैलेंस बना रहता है। खुद को एक्टिव और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए वह किकबॉक्सिंग करते हैं।
धूप भी सेंकते हैं सैफ
- धूप सेंकना सुनकर भले ही आपको अजीब लग रहा हो लेकिन सैफ अली खान के रूटीन में ये शामिल है और जरूरी भी है। सुबह की धूप से जरूरी विटामिन डी मिलता है, जिससे शरीर में विटामिन डी और बी12 की कमी नहीं होती। साथ ही हड्डियां मजबूत रहती है। इसलिए सैफ रोजाना करीब आधे घंटे बैठकर धूप सेंकते हैं और फिर बाकि काम करते हैं।
डाइट भी है काफी सिंपल
- सैफ अली खान ने फिट रहने के लिए अपनी डाइट भी काफी सिंपल रखी हुई है। वह दाल, चावल, रोटी, मछली, चिकन खाते हैं। उनकी डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और वह पोर्शन में खाना खाते हैं। सैफ स्नैकिंग में नट्स या फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। वह फेवरेट फूड्स में मटन बिरयानी खाना पसंद करते हैं और चीनी-जंक फूड से वह कोसों दूर रहते हैं।
फिटनेस के लिए क्या है जरूरी
सैफ अली खान का मानना है कि अगर आपको फिट रहना है, तो अपनी डाइट में कंट्रोल करना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करना होगा। अगर आप जिम नहीं जा पाते हैं, तो घर पर ही योग करें। आजकल यूट्यूब पर सब मौजूद है, आप वहां से सीख सकते हैं। स्वस्थ रहना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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