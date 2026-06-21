International Yoga Day 2026: सूर्य नमस्कार करने से कितनी कैलोरी बर्न होती है? जानें सही तरीका और फायदे

सूर्य नमस्कार ऐसा योग है, जिसे करने से शरीर फिट और एक्टिव बना रहता है। लेकिन इसे करने से फायदे तभी मिलेंगे, जब आप सही तरीके से करना जानते हो। आज हम आपको सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका बताने जा रहे हैं।

आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हर कोई फिट रहना चाहता है और इसके लिए अब लोग योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल कर चुके हैं। योगा को सबसे सरल और असरदार माना जाता है। शरीर को फिट और एक्टिव बनाए रखने के लिए कई योग ऐसे हैं, जो मददगार साबित होते हैं। खासतौर पर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से शरीर फिट भी रहता है और वजन कंट्रोल करने में भी इसे अच्छा माना जाता है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, जिन्हें अगर आप रोजाना करें तो काफी कैलोरी बर्न हो सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर हम आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या है और इससे क्या फायदे मिलते हैं।

जानिए सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार का सीधा अर्थ है सूरज को नमन करना और पारंपरिक रूप से इसे शरीर को एक्टिव रखने, लचीला बनाने और पूरे दिन बॉडी में एनर्जी बनाकर रखने के लिए किया जाता है। इसे करने के दौरान शरीर को मोड़ना, मांसपेशियों में खिंचाव, बैलेंस और सांस को कंट्रोल करना जैसी चीजें शामिल होती हैं।

12 स्टेप्स में होता है ये योगासन सूर्य नमस्कार को करने के कुल 12 स्टेप्स होते हैं। इसमें एक राउंड पूरा तब माना जाता है, जब आपने जिस स्थिति में शुरुआत की थी, उसी में वापिस लौट आएं। अगर आप सूर्य नमस्कार के 2 राउंड एक दिन में पूरा कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल फिट और स्वस्थ रहेंगे। चलिए इसके 12 स्टेप्स के बारे में जानकारी देते हैं।

1- प्रणामासन – सीधे खड़े होकर दोनों हथेलियां जोड़ें।

2- हस्त उत्तानासन – हाथ ऊपर उठाएं और शरीर को हल्का पीछे मोड़ें।

3- पादहस्तासन – आगे झुककर हाथ पैरों के पास लाएं।

4- अश्व संचलनासन – एक पैर पीछे ले जाएं, सामने वाला घुटना मोड़ें।

5- दंडासन – शरीर को सीधी रेखा में रखें।

6- अष्टांग नमस्कार – घुटने, छाती और ठुड्डी जमीन से स्पर्श कराएं।

7- भुजंगासन – छाती ऊपर उठाएं।

8- पर्वतासन – शरीर को उल्टे V आकार में लाएं।

9- अश्व संचलनासन – दूसरा पैर आगे लाएं।

10- पादहस्तासन – फिर से आगे झुकें।

11- हस्त उत्तानासन – हाथ ऊपर ले जाकर शरीर फैलाएं।

12- प्रणामासन – शुरुआती स्थिति में लौटें।

आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हर कोई फिट रहना चाहता है और इसके लिए अब लोग योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल कर चुके हैं। योगा को सबसे सरल और असरदार माना जाता है। शरीर को फिट और एक्टिव बनाए रखने के लिए कई योग ऐसे हैं, जो मददगार साबित होते हैं। खासतौर पर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से शरीर फिट भी रहता है और वजन कंट्रोल करने में भी इसे अच्छा माना जाता है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, जिन्हें अगर आप रोजाना करें तो काफी कैलोरी बर्न हो सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर हम आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका क्या है और इससे क्या फायदे मिलते हैं।

जानिए सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार का सीधा अर्थ है सूरज को नमन करना और पारंपरिक रूप से इसे शरीर को एक्टिव रखने, लचीला बनाने और पूरे दिन बॉडी में एनर्जी बनाकर रखने के लिए किया जाता है। इसे करने के दौरान शरीर को मोड़ना, मांसपेशियों में खिंचाव, बैलेंस और सांस को कंट्रोल करना जैसी चीजें शामिल होती हैं।

12 स्टेप्स में होता है ये योगासन सूर्य नमस्कार को करने के कुल 12 स्टेप्स होते हैं। इसमें एक राउंड पूरा तब माना जाता है, जब आपने जिस स्थिति में शुरुआत की थी, उसी में वापिस लौट आएं। अगर आप सूर्य नमस्कार के 2 राउंड एक दिन में पूरा कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल फिट और स्वस्थ रहेंगे। चलिए इसके 12 स्टेप्स के बारे में जानकारी देते हैं।

1- प्रणामासन – सीधे खड़े होकर दोनों हथेलियां जोड़ें।

2- हस्त उत्तानासन – हाथ ऊपर उठाएं और शरीर को हल्का पीछे मोड़ें।

3- पादहस्तासन – आगे झुककर हाथ पैरों के पास लाएं।

4- अश्व संचलनासन – एक पैर पीछे ले जाएं, सामने वाला घुटना मोड़ें।

5- दंडासन – शरीर को सीधी रेखा में रखें।

6- अष्टांग नमस्कार – घुटने, छाती और ठुड्डी जमीन से स्पर्श कराएं।

7- भुजंगासन – छाती ऊपर उठाएं।

8- पर्वतासन – शरीर को उल्टे V आकार में लाएं।

9- अश्व संचलनासन – दूसरा पैर आगे लाएं।

10- पादहस्तासन – फिर से आगे झुकें।

11- हस्त उत्तानासन – हाथ ऊपर ले जाकर शरीर फैलाएं।

12- प्रणामासन – शुरुआती स्थिति में लौटें।

फायदे क्या हैं शरीर में ऊर्जा- सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। इसमें किसी एक अंग का नहीं बल्कि पूरे शरीर की एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है- जैसे कंधे, पीठ, पेट, पैर और कमर।

फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी- सूर्य नमस्कार रोजाना करने से शरीर में लचीलापन बढ़ेगा, इससे आपको शरीर हल्का लगने लगेगा। जब शरीर लचीला हो जाता है, तो आप उसे आसानी से मोड़ सकते हैं और ऐसे में मोच आने का खतरा कम हो जाता है।

फेफड़े रहेंगे स्वस्थ- सांस लेना और फिर छोड़ना करने पर सांस पर आपका कंट्रोल बन जाएगा। इससे एकाग्रता बढ़ेगी और फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। इस योग को करने से लंग कैंसर का खतरा कम हो सकता है।

वजन कंट्रोल करें- सूर्य नमस्कारा रोजाना करने से आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो इसे रोजाना 1-2 राउंड करें। इससे आपके पेट, कमर, जांघ की चर्बी कम हो जाएगी।

कितनी कैलोरी होगी बर्न सूर्य नमस्कार करने पर कैलोरी बर्न होती है लेकिन ये आपके राउंड के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप 10 मिनट तक मीडियम स्पीड में योग करेंगे, तो 40-80 कैलोरी कम हो जाएगी। तो वही 10-12 राउंड करने पर करीब 80-150 कैलोरी घट सकती है। सूर्य नमस्कार करने की गति और समय आपकी डेली प्रैक्टिस से बढ़ेगी।

कब करना चाहिए सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार सुबह सूर्योदय के समय करना सबसे सही माना जाता है और खाली पेट ही करें। अगर सुबह न कर पाए तो शाम को खाने के कुछ घंटे बाद इसे कर सकते हैं।

सावधानी किसे बरतनी है? -पीठ, घुटने या कंधे में चोट या ज्यादा दर्द हो

-हाल की में कोई सर्जरी हुई हो

-प्रेग्नेंसी के दौरान न करें।