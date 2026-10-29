3 चीजें खाकर रवीना टंडन रहती हैं फिट, 54 की उम्र में जानें उनका फिटनेस सीक्रेट
रवीना टंडन 54 की हो चुकी हैं लेकिन उनकी फिटनेस और ग्लो उम्र का अंदाजा नहीं लगने देता। एक इंटरव्यू में रवीना ने बताया था कि वो 2 घंटे में जिम में वर्कआउट नहीं करतीं तो फिर आखिर वो फिट कैसे रहती हैं? जानें उनका फिटनेस सीक्रेट।
रवीना टंडन पूरे 54 साल की हैं। लेकिन उनकी फिगर और फिटनेस बेटी के साथ पूरी तरह से मैच करती है। कई बार एक्ट्रेसेज फिट रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाती हैं और बहुत ही कम खाने या फास्टिंग पर भरोसा करती हैं। लेकिन रवीना टंडन ने बताया था कि वो घर के खाने को प्रिफर करती हैं। और हर दिन 3 चीजें जरूर खाती हैं। अब ये तीन चीजें क्या हैं और 54 की उम्र में क्या है उनका फिटनेस रूटीन, इसे जरूर जान लें।
दही, दाल-भाजी से बनाई है फिटनेस
रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो रोजाना लंच में दाल, भाजी यानि सब्जी और दही को खाती हैं। मतलब ये वो चीज हैं जिसे वो हर दिन खाना चाहती हैं। वो बताती हैं कि दही में प्रोबायोटिक्स की मात्रा होती है और ये पेट को भरने में भी मदद करते हैं। रवीना बताती हैं कि जो लोग रोजाना नारियल पानी नहीं पी सकते हैं उन्हें दही को जरूर खाना चाहिए।
घर का बना घी खाती हैं रवीना
फिटनेस और ब्यूटी का सीक्रेट खोलते हुए रवीना ने बताया था कि वो घर का खाना खाती हैं और यहां तक कि घी भी घर में बना हुआ ही होता है। जिसे उनके साथ ही फैमिली मेंबर भी कंज्यूम करते हैं।
ऑर्गेनिक हल्दी से बनी खास ड्रिंक
रवीना बताती हैं कि वो अपने फार्म हाउस पर ऑर्गेनिक हल्दी उगाती हैं। जिसका इस्तेमाल खास काढ़ा को बनाने में किया जाता है और ये ड्रिंक वो अपने बच्चों को जरूर पिलाती हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए थोड़ी सी अजवाइन,लौंग, काली मिर्च, घर की ऑर्गेनिक हल्दी, अदरक को उबालकर चुटकी भर इसमे घी का यूज किया जाता है।
एरियेटेड सोडा और ड्रिंक से रवीना खुद भी दूर रहती हैं और अपने बच्चों को भी दूर रखती हैं।
फिट रहने के लिए रवीना टंडन का फार्मूला
डाइट के साथ ही रवीना ने अपने वर्कआउट सीक्रेट को भी शेयर किया। वो बताती हैं कि उन्हें स्विमिंग करना पसंद है। स्विमिंग एक कंप्लीट वर्कआउट है जो ना केवल हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है बल्कि मसल्स को भी टोन करता है, जिससे बॉडी स्ट्रांग होती है। इसके साथ ही रवीना योगा, वॉकिंग और रनिंग करती है।
फिट रहने का रवीना का फार्मूला सिंपल है और वो जिम में 2 घंटे वेट ट्रेनिंग में नहीं बितातीं। बल्कि स्विमिंग, रनिंग और वॉकिंग के साथ योगा करके खुद को फिट रखती हैं।
चमकती स्किन और खूबसूरती का राज
रवीना स्किन को मॉइश्चराइज रखने के लिए ऑयल मसाज करना पसंद करती हैं। वो बताती हैं जब उम्र बढ़ रही है तो स्किन को मॉइश्चराइज रखना जरूरी है अगर ड्राईनेस बढ़ गई तो रिंकल्स जल्दी आएंगे। इसलिए वो ऑयल मसाज जरूर करती हैं और इस उम्र में उनकी फिटनेस और ब्यूटी का सीक्रेट ये खास सीक्रेट है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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