42 की उम्र में भी फिट हैं रवि दुबे, 'रामायण' के लक्ष्मण फिटनेस के लिए अपनाते हैं ये 3 आदतें
फिल्म रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे एक्टर रवि दुबे अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। फिट रहने के लिए वह स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट रूटीन अपनाते हैं, आज हम उनके फिटनेस सीक्रेट्स जानेंगे।
नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे एक्टर रवि दुबे 42 साल के हैं और काफी फिट और यंग दिखते हैं। उन्हें देखकर कहा नहीं जा सकता कि वह 42 साल के हैं। रवि खुद को फिट रखने के लिए काफी मेहनत करते हैं। वह सिर्फ किरदारों के लिए ही नहीं असल जिंदगी में फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कुछ रूल्स को सेट कर लिया है और वह उन्हें ही फॉलो करते हैं। कोरोना होने के बाद एक्टर ने 30 दिनों में बिना किसी सप्लीमेंट के 10 किलो वजन घटा लिया था। फिटनेस और डाइट प्लान की बात आती है, तो रवि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं। आज हम आपको रवि दुबे के फिटनेस रूटीन के बारे में बताने जा रहे हैं।
फिटनेस के मतलब नहीं है सिक्स पैक एब्स
रवि दुबे का मानना है कि फिटनेस का मतलब सिक्स पैक एब्स बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको फिट रहना है, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज करिए और अच्छा खाना खाइये। रवि खुद फिटनेस के लिए कुछ आदतों को रूटीन को हिस्सा बना चुके हैं।
1. वर्कआउट करने की शुरुआत करें
रवि दुबे का कहना है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, तो गलत है। एक्सरसाइज करना शुरू करें। एक्टर रोजाना डेढ़ घंटे एक्सरसाइज करते हैं। वे हफ्ते में कम से कम चार दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं जिससे मांसपेशियां टोन होती हैं और शरीर को मजबूती मिलती है। स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए वे रोजाना लगभग 10 किलोमीटर जॉगिंग या वॉक करते हैं। उन्होंने वजन कम करने के दौरान भी यही सब किया था। एक्टर कितना भी बिजी क्यों ना हो अपना वर्कआउट रूटीन कभी मिस नहीं करते हैं। रवि मिलिंद सोमन और अक्षय कुमार को अपना फिटनेस आइकन मानते हैं।
2. वेजिटेरियन डाइट से रहते हैं फिट
एक्टर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन डाइट के साथ फिट नहीं रह सकते। आप हेल्दी चीजों को सही तरीके और पोर्शन में खाइये, इससे आप फिट भी रहेंगे और हेल्दी भी। रवि अपने खान-पान में कैलोरी डेफिसिट डाइट को अपनाते हैं और साथ में प्रोटीन-फाइबर युक्त चीजें खाते हैं। वह शुगर, जंक फूड से बिल्कुल दूर रहते हैं। उनका कहना है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इन सभी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए हमेशा डाइट को हेल्दी और क्लीन रखें। किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर डाइट प्लान तैयार करें और उसे फॉलो करना शुरू करें।
3. 7-8 घंटे की नींद है जरूरी
रवि दुबे का मानना है कि पर्याप्त नींद से शरीर फिट और एक्टिव होता है। इसलिए वह 7-8 घंटे की नींद लेने पर जोर देते हैं। पर्याप्त नींद लेने से शरीर को आराम मिलता है, मांसपेशियों में दर्द नहीं होता, दिमाग ज्यादा फोकस रहता है और पेट भी हेल्दी रहता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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