रकुल प्रीत सिंह एक्सरसाइज के बीच एनर्जी के लिए पीती हैं ये नेचुरल ड्रिंक, आप भी जान लें फायदे

संक्षेप: Natural Energy Drink: रकुल प्रीत सिंह ने पॉडकास्ट में बताया था कि वो वर्कआउट के दौरान एनर्जी और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाकर रखने के लिए नेचुरल एनर्जी ड्रिंक पीती है। जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है।

रकुल प्रीत सिंह फिटनेस के मामले में काफी स्ट्रिक्ट हैं। तभी तो उनकी स्लिम फिट फिगर हर किसी को अट्रैक्ट कर लेती हैं। लेकिन अपनी फिटनेस और खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए रकुल बहुत सारी फैंसी डाइट और स्किन केयर को फॉलो नहीं करती। एक पॉडकास्ट में उन्होंने रिवील किया था कि कैसे वो एनर्जी के लिए नेचुरल ड्रिंक का सहारा लेती हैं। जिससे वर्कआउट में मदद मिलती है। तो अगर आप इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे और फिट रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करते हैं तो रकुल प्रीत सिंह की तरह इस नेचुरल ड्रिंक को पीकर खुद को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट रह सकते हैं।

दिनभर में 3-4 लीटर पानी पीती है रकुल रकुल प्रीत सिंह ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बताया था कि वो दिनभर में 3-4 लीटर पानी पी जाती हैं। जिसमे से डेढ़ लीटर पानी वो अकेले वर्कआउट के टाइम ही पी लेती हैं। पानी पीकर शरीर को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट रखने के लिए वो सिंपल पानी की बजाय इस नेचुरल ड्रिंक को पीती हैं।

हाइड्रेशन के लिए पीती हैं ये खास ड्रिंक सिंपल पानी पीने से कई बार बॉडी हाइड्रेट नहीं होती। ऐसे में रकुल भी पानी में इन दो चीजों को मिलाकर पीती हैं। जिससे उनकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट रहे। रकुल ने बताया कि वो नॉर्मल डेज में वर्कआउट करती हैं तो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बनाती हैं। जिसमे वो पानी में पिंक सॉल्ट और नींबू मिलाकर पीती हैं। ये ड्रिंक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है जो बॉडी में सोडियम और मिनरल्स को सेल्स ततक पहुंचाने में मदद करता है।