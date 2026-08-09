56 की उम्र में फिट रहने के लिए राहुल गांधी ने छोड़ दी 1 आदत, जानें उनके फिटनेस टिप्स
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 56 साल की उम्र में फिट और यंग दिखते हैं। आज हम आपको उनकी फिटनेस का राज बताने जा रहे हैं, जो उन्होंने खुद युवाओं को बताया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनीति के अलावा फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। वह 56 साल की उम्र में भी यंग दिखते हैं और टीशर्ट-पैंट में हमेशा कूल लुक फ्लॉन्ट करते हैं। हर कोई राहुल गांधी की फिटनेस टिप्स को जानना चाहता है और अब उन्होंने इसके बारे में खुद ही बताया है। राहुल गांधी ने आस्क मी एनीथिंग सेशन में एक छात्र का जवाब देते हुए बताया कि वह फिट कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा कि सिर्फ एक्सरसाइज करने भर से कोई फिट नहीं होता, उसके लिए कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। राहुल गांधी ने भी फिटनेस के लिए 1 आदत छोड़ी हुई है, चलिए आपको उनके फिटनेस टिप्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
एक्सरसाइज के अलावा भी हैं एक्टिविटीज
राहुल गांधी का कहना है कि वह किसी तय समय पर जिम नहीं जाते हैं। जब भी समय मिलता है, वह जिम चले जाते हैं। इसके साथ ही वह सिर्फ एक्सरसाइज पर निर्भर नहीं रहते। उन्होंने बताया कि वह मार्शल आर्ट्स, रनिंग और स्वीमिंग जैसी एक्टिविटीज भी करते हैं, जिससे उनकी बॉडी फिट रहती है। इन सभी चीजों को करने से शरीर में लचीलापन आता है और बॉडी एक्टिव बनी रहती है।
कंसिस्टेंसी है रूल
राहुल गांधी का कहना है कि अगर आप दो दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिर तीन दिन स्किप करके शुरू करते हैं, तो ऐसे फिट नहीं हो सकते। फिटनेस के लिए आपको लगातार एक्सरसाइज करनी होगी और एक तय रूटीन के साथ वर्कआउट या बाकि चीजों पर फोकस करना होगा, तभी आप फिट रह सकते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करने के बेहतरीन फायदे मिलते हैं।
1 आदत से बना ली है दूरी
राहुल गांधी का मानना है कि कुछ पाना है, तो कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जैसे उन्हें मीठा खाना काफी पसंद है लेकिन वह नहीं खाते हैं और खासतौर पर आइस्क्रीम। आइस्क्रीम से उन्होंने दूरी बनाई हुई है और चावल से भी। साथ ही स्नैक्स या जंक फूड राहुल गांधी खाना पसंद नहीं करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अगर आप पूरा दिन स्नैकिंग करते हैं या ज्यादा शराब पीते हैं, तो तब भी फिट नहीं हो सकते। इसके लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा।
डाइट होनी चाहिए हेल्दी
अगर आपको फिट रहना है, तो सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। राहुल गांधी ऑमलेट, इडली और डोसा खाना पसंद करते हैं। तो वहीं लंच और डिनर में सब्दी, दाल, रोटी, सलाद जैसी चीजें शामिल होती हैं। इसके साथ ही वह फल भी खूब खाते हैं। आप भी 50 की उम्र में भी यंग दिखना चाहते हैं, तो इस तरह का फिटनेस रूटीन अपना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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