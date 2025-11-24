40 की उम्र के बाद महिलाएं फॉलो करें प्रियंका चोपड़ा के फिटनेस टिप्स, मिलेगा परफेक्ट फिगर
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा 43 साल की उम्र में फिट और अपना फिगर मेंटेन किए हुए हैं। एक्ट्रेस फिटनेस के लिए घंटों जिम में पसीना बहाती हैं और डाइट का खास ख्याल रखती हैं। चलिए उनके खास टिप्स बताते हैं।
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 43 साल की उम्र में भी प्रियंका ने अपना फिगर मेंटेन किया हुआ है। एक्ट्रेस फिगर को मेंटेन रखने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाती हैं और डाइट भी हेल्दी लेती हैं। अगर आपकी उम्र 40 पार होने वाली है, तो प्रियंका की डाइट और फिटनेस प्लान आप भी फॉलो कर सकती हैं।
डाइट प्लान
देसी गर्ल हमेशा घर का बना खाना खाती हैं। वह कभी भी बाहर का खाना नहीं खाती हैं। प्रियंका नाश्ते में आमलेट, एवोकाडो टोस्ट खाती हैं। ये दोनों ही चीजों प्रोटीन से भरपूर होती है। फिर वह लंच में दाल, चावल, सूप और सलाद खाना पसंद करती हैं। रात में प्रियंका ग्लूटेन फ्री या रागी की रोटी खाती हैं, वह गेहूं की रोटी खाना पसंद नहीं करती हैं। उन्हें पराठा और पानी पुरी खाना भी पसंद है लेकिन इसे वह कभी-कभार ही खाती हैं।
वर्कआउट रूटीन
प्रियंका हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही जिम जाती हैं और बाकि दिन खुद को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए रनिंग, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग करती हैं। वर्कआउट में वह 15 मिनट तक ट्रेडमिल पर दौड़ती है। फिर वह पुश अप्स करती हैं। इसके अलावा वह 20-25 बेंच जंप्स और 20-25 रिवर्स क्रंचेज करती हैं। इसके अलावा 60 सेकंड तक प्लांक्स होल्ड और 20-25 बाइसेप्स कर्ल्स करती हैं।
मूवमेंट करें
प्रियंका का कहना है कि अगर आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ शरीर को मूवमेंट फॉर्म में जरूर रखें। इससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा। वर्किंग हैं, तो काम के बीच उठकर टहलना सही रहेगा और हाउसवाइफ घर के कामों के बीच में ही स्ट्रेचिंग या वॉक करें। इससे भी फिगर मेंटेन रहता है।
क्या करें
अगर आप प्रियंका की तरह जिम नहीं कर सकती हैं, तो घर पर ही बेसिक एक्सरसाइज करें। इसके अलावा योगा भी वजन कम करने और शरीर को फिट रखने में हेल्प करेगा। अपनी डाइट को हेल्दी बनाने की कोशिश करें और रोजाना वॉक करने की आदत बनाएं।
