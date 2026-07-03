महंगाई की छुट्टी: बजट में खरीदें बेस्ट ब्रांड्स के जूते, पॉकेट और पैर दोनों को मिलेगी राहत

Amazon Prime Day प्री डील्स आ चुके हैं। Skechers, Asics हो या Campus सभी ब्रांड्स के जूते आधे से कम दाम में उपलब्ध हैं, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... अपने अपग्रेड में देरी न करें अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें पात्रता जांचें →

Amazon Prime Day Pre Deals अनलॉक हो चुके हैं। फैशन से लेकर फर्नीचर, फिटनेस, फुटवियर, किचन आइटम, होम डेकोर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर 30 से 85% का शानदार छूट मिल जाएगा। इतना ही नहीं इसके साथ एडिशनल बैंक डिस्काउंट्स कैशबैक और बैंक ऑफर जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सेल में Amazon बेहद आसान EMI ऑप्शंस भी दे रहा, जिसका पेमेंट करना होगा बेहद आसान। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और सेल डील्स का फायदा उठाएं!

विशेष रूप से बेस्ट ब्रांडेड जूते पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो जूते 8000 के आते हैं उन्हें आप इस समय 4000 से भी कम में खरीद सकते हैं। Skechers, Asics हो या Campus के ब्रांडेड जूतों पर 30 से 80% का ऑफ मिल जाएगा। यहां टॉप रेटेड ब्रांड्स के स्पोर्ट्स, रनिंग, वॉकिंग, स्नीकर सभी तरह के जूतों के बेहतरीन कलेक्शन हैं, जिन्हें आप बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Amazon का 10th एनुअल Amazon Prime Day Sale है, 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चलेगा 72 घंटे की सेल में आपको स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फैशन एंटरटेनमेंट सभी कैटेगरी पर शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। इस शानदार मौके का लाभ उठाएं और इस बार अपना विशलिस्ट फटाफट खाली कर दें!

डिस्काउंट ऑफर्स के साथ कई बैंक ऑफर्स भी हैं जैसे - SBI और AXIS बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 10% की एडिशनल बचत हो सकती है। इसके अलावा Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर 5% तक कैशबैक भी मिल सकता है।

आधे से कम दाम में खरीदें सबके पसंदीदा स्केचर्स के जूते! Amazon Prime Day प्री डील्स में स्केचर्स के जूतों पर 30 से 60% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको भी स्केचर्स के जूते पसंद हैं, मगर बजट के कारण अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। इस समय आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। साथ ही बैंक ऑफर्स और एडिशनल डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएंगे।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

कम दाम में प्रीमियम एहसास चाहिए तो खरीदें कैंपस के आरामदायक जूते बिना अधिक खर्च किए जूतों में प्रीमियम एहसास चाहिए तो कैंपस से बेहतर और क्या होगा! बेहद कम दाम में कैंपस देता है प्रीमियम ब्रांड वाला कंफर्ट! कंफर्टेबल सोल से लेकर अट्रैक्टिव डिजाइन तक आपको यहां सब मिलेगा, वो भी आपके बजट में। सेल डील्स में इस समय इन पर एडिशनल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Asics के जूतों पर प्राइस ड्रॉप का इंतजार था? तो जाएं और इन्हें ऑर्डर करें! एक्सरसाइज करना हो या रनिंग या फिर किसी भी खेल में भाग लेना हो, Asics के जूते लोगों को हमेशा पसंद आते हैं। मगर ये काफी महंगे हैं, इसलिए अक्सर लोग इनके प्राइस ड्रॉप का इंतजार करते हैं! अगर आप भी जूते के दाम गिरने का इंतजार कर रहे थे, तो ये मौका आ गया है। Amazon prime day डील्स में इनपर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा, जहां आप इन्हें आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकते हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Rebook के जूतों पर पाएं 50% से अधिक छूट! Rebook अपने लेटेस्ट स्टाइल्स के लिए जाना जाता है। इसके साथ इसके जूते बेहद आरामदायक होते हैं। उपभोक्ताओं के भरोसेमंद जूते खरीदने हैं, तो Amazon के इन डील्स को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें, जहां आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अब पॉकेट और पैर दोनों खुश!

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Nike के जूतों पर Price drop डील्स का फायदा उठाएं! Prime Day प्री डील्स में Nike के जूतों पर शानदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा, जहां आप इन्हें आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकते हैं। Nike के महंगे से महंगे जूते बजट में उपलब्ध हैं। लंबे समय से प्राइस ड्रॉप का इंतजार था तो वो घड़ी आ गई। मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा विकल्प आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अन्य ब्रांड्स पर भी उपलब्ध है भारी छूट! जूतों के अन्य ब्रांड्स पर भी भरी छूट उपलब्ध है। Asian, Bacca bucci, Sparx जैसे ब्रांड्स पर 80% तक ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा इन पर अन्य एडीशनल बेनिफिट्स भी उपलब्ध है। लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

1 Amazon Prime Day पर फैशन और फुटवियर पर भारी छूट का लाभ उठाना चाहिए।

2 बैंक कार्ड्स के जरिए अतिरिक्त छूट और कैशबैक का फायदा उठाएं।

3 ब्रांडेड जूतों पर सीमित अवधि के लिए बेहतरीन डिस्काउंट्स उपलब्ध हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।