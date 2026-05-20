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इस समर सीजन ट्राई करें स्केचर्स के हल्के आरामदायक जूते, यहां हैं 8 बेहतरीन विकल्प

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मी में हैवी जूते पैरों को इरिटेट करते हैं, और आपके पूरे दिन अनकंफरटेबल महसूस हो सकता है। मगर स्केचर्स के कुछ ऐसे हल्के आरामदायक जूते हैं, जो समर्स में बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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गर्मी में हल्के आरामदायक जूते की तलाश है, तो इधर-उधर भागने से बेहतर है स्केचर्स ट्राई करें। लाइटवेट और फ्लैक्सिबल फैब्रिक सहित गद्देदार सोल और बेहतर कंफर्ट आपके पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। वहीं इस समय स्केचर्स के जूतों (Skechers shoes) पर बंपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा। ऐसा मौका बार-बार नहीं आता, इसे हाथ से न जाने दें। अगर आप भी लंबे समय से एक अच्छा जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो स्केचर्स के इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डाले।

इस समर सीजन ट्राई करें स्केचर्स के हल्के आरामदायक जूते, यहां हैं 8 बेहतरीन विकल्प
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1. Skechers Men Summits Sneakers

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Skechers का ये लाइटवेट और कंफर्टेबल स्नीकर शूज आप सभी को पसंद आएगा। शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों के बेहतर सपोर्ट के लिए इन्हें करी करें। ताकि चोट लगने की संभावना कम हो और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक इसे समर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देखें।

Skechers का स्नीकर शूज का लुक कमाल का है। ये देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और आरामदायक है। फ्लैक्सिबल होने के साथ ही साथ हवादार भी है। यानी समर्स में आपके पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। लंबे समय से एक अच्छा स्पोर्ट्स शूज ढूंढ रहे हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। इसे आज ही ऑर्डर करें।

3. Skechers Men Running Shoes

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Skechers का ये जूता शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या रनिंग करना हो, इस जूते की मदद से आप किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका गद्देदार सोल आपके पैरों का थकान कम करता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है।

Skechers का स्नीकर्स शूज की क्वालिटी कमाल की है। ये जूता न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि ये एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। खासकर समर सीजन पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। इसका हवादार मेटेरियल पैरों में हवा का बहाव बनाए रखता है, जिससे आपके पैरों पर पसीना जमा नहीं होता और आप रिलैक्स रहते हैं। अगर आपको वॉक करने के लिए जूते चाहिए तो ये विकल्प ट्राई करें।

Skechers का ये रनिंग शूज आप सभी को पसंद आएगा। इनका गद्देदार सोल पैरों पर आरामदायक महसूस होता है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों में थकान नहीं होता। वहीं अक्सर ट्रैवल या ड्राइव कार्ट हैं, तो इस तरह का जूता एक अच्छा विकल्प सभी हो सकता हैं। इस पर कंज्यूमर्स के भी पॉजिटिव रिव्यू आए हैं और लोगों ने इसे काफी अप्रिशिएट किया है।

Skechers का रनिंग शूज आउटिंग और हाइकिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। शारीरिक गतिविधियों के अलावा आप इसे अन्य एक्टिविटीज में भी आराम से कैरी कर सकते हैं। इसका गद्देगर सोल पैरों को सपोर्ट देता है साथ ही फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, जिससे लंबी दूरी तय करने पर भी अधिक थकान महसूस नहीं होता। अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो ये कंफर्टेबल जूता अपने लिए जरूर ऑर्डर करें।

Skechers का ये रनिंग शूज वर्कआउट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। इसे किसी भी शारीरिक गतिविधि के दौरान कैरी करें, ये पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखते हैं। इस तरह आप गतिविधियों को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं इसकी हवादार फैब्रिक गर्मी में पैरों पर पसीना जमा नहीं होने देती, जिससे इंफेक्शन और इचिंग का खतरा कम हो जाता है। कहीं लंबी जर्नी तय करनी हो या आपको ड्राइव करना हो, ये जूता पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखते हैं।

रोजाना शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही इस जूते को आउटिंग और ऑफिस वियर के तौर पर भी कैरी कर सकते हैं। खासकर समर्स के लिए ये बेस्ट विकल्प साबित होंगे। स्केचर्स के इस जूते का स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल का है। वहीं इन्हें फ्लेक्सिबल फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है। तो इंतजार कैसा 40% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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