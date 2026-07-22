Price Drop: लगभग आधे दाम में करें ASICS के 6 बेहतरीन जूतों की खरीदारी
Asics के जूते पसंद तो हैं, मगर इतने महंगे हैं कि उन्हें खरीदने से पहले सोचना पड़ता है! इस समय जूतों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आधे दाम में इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं।
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अगर आपको भी हर ब्रांड का जूता ट्राई करना है और टॉप पर है Asics, मगर इसका दाम देखकर अक्सर आप निराश हो जाते हैं तो ये एक अच्छा मौका है! इस समय Asics के बेस्ट रेटेड जूतों पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। Asics के जूतों की विशेषता उनकी आरामदायक बनावत है, जो पैरों को पूरी तरह समर्थन और संतुलन देती हैं। तो अब इंतजार खत्म हुआ, मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा Asics का जूता आज ही घर मंगवाएं।
क्या है Asics के जूतों की विशेषता:
ASICS दुनिया भर में अपने स्पोर्ट फुटवियर के लिए जाना जाता है। इसके जूते शारीरिक गतिविधियों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इन्हें बनाने में जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है। जिससे बिना थकान और चोट के गतिविधियों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।
हमारे साथ जानिए Asics के 6 बेस्ट रेटेड जूतों की विशेषता:
1. Asics Men Gel-Venture 9 Running Shoe
Asics का ये जूता देखने में जितना आकर्षक है, इसकी क्वालिटी भी उतनी ही कमाल है। Gel Venture 9 रनिंग शूज को 1500 से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। ये उपभोक्ताओं का भरोसेमंद जूता है, जिसे बनाने में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी पैरों को बेहतरीन सपोर्ट देती है। ये अधिक फ्लैक्सिबल है, इस प्रकार ये पैरों के मूवमेंट अनुसार आराम से एडजस्ट हो जाता है। जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना बेहद कम हो जाती है। वहीं इसकी Gel टेक्नोलॉजी जोड़ों पर कम दबाव डालती है और आप लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। इसपर 36% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
2. ASICS Mens Jolt 5 Running Shoes
रनिंग और वर्कआउट का शौक है, मगर एक अच्छा जूता न होने के कारण शारीरिक गतिविधियों के दौरान उत्पादकता जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं रही है, तो ये जूता खरीदें! प्रीमियम क्वालिटी के इस रनिंग शूज का फ्लैक्सिबल डिज़ाइन पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वहीं ये हवादार है इसलिए इसमें हवा का बहाव बना रहता है और पैरों को आराम मिलता है। इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान पहनने के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी पहन करते हैं। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस के साथ इसे बेहद सस्ते में आज ही ऑर्डर करें।
3. ASICS Mens JOLT 4 Running Shoes
Asics JOLT 4 रनिंग शूज का लुक कमाल का है। इस रनिंग शूज का गद्देदार सोल और इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक इसे एक आरामदायक विकल्प बनाती है। अगर गतिविधियों के दौरान उत्पादकता को बढ़ाना है, तो ये जूता आपकी मदद कर सकता है। विशेष रूप से जिन लोगों को रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना पसंद है और वो अलग-अलग जूतों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो ये विकल्प जरूर खरीदें! 3000 से अधिक लोगों का भरोसेमंद जूता आपको भी बेहद पसंद आएगा। वहीं इस समय 42% के आकर्षक डिस्काउंट ऑफर पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है।
4. ASICS Men Gel-Courtmov Badminton Shoe
बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए ASICS का ये जूता एक बड़ा सरप्राइज है। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक खेल के दौरान पैरों का मूवमेंट संतुलित रखती है, ताकि पैरों में चोट न लगे! साथ ही जूते की बनावट और इसका गद्देदार सोल आरामदायक है, जिससे गतिविधियों के दौरान आपको थकान महसूस नहीं होता। ये कंफर्ट और ड्युरेबिलिटी के मामले में एक बेहतरीन जूता है। खेल के अलावा कैजुअल आउटिंग पर जाना हो या जॉगिंग करनी हो, इस जूते को आराम से कैरी कर सकते हैं। वहीं इस समय ये 56% के ऑफ पर आधे से कम दाम में उपलब्ध है, मौके का लाभ उठाना न भूलें।
5. ASICS Men Lace Up Running Shoes
Asics का ये रनिंग शूज न केवल आरामदायक विकल्प है, बल्कि देखने में भी काफी स्टाइलिश है। आप इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इसमें और भी अलग-अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस जूते को रनिंग वर्कआउट एक्सरसाइज यहां तक की ट्रेनिंग के दौरान भी पहन सकते हैं। ये पैरों को बेहतर सपोर्ट और संतुलन देते हैं। साथ ही साथ इन्हें पहनने पर जॉइंट्स पर कम दबाव पड़ता है। इस प्रकार शारीरिक गतिविधियों के दौरान इधर-उधर चोट लगने और दर्द की संभावना कम हो जाती है।
6. ASICS Men Fuzor B Casual Shoes
Asics का नाम सुनते ही आपको लगता है इसके जूता 5000 से कम का कैसे होगा, मगर इस विकल्प पर एक नजर डालें। इस पर 58% का ऑफ उपलब्ध केवल 1875 में आप इसे अभी के अभी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ये कैजुअल जूता एक आरामदायक विकल्प है, विशेष रूप रूप से जो लोग रोजाना ऑफिस के लिए घंटों ड्राइव या ट्रैवल करते हैं, उन्हें इस तरह का जूता जरूर खरीदना चाहिए। क्योंकि ये पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे पैर जल्दी नहीं थकते। रनिंग और जॉगिंग जैसी गतिविधियों के दौरान पहनने के लिए भी ये एक बढ़िया विकल्प है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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