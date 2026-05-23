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Price Drop on ASICS Shoes: अब आप भी खरीद सकते हैं अपना पसंदीदा जूता

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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Asics के जूते आमतौर पर कॉस्टली होते हैं, इसलिए लोग अक्सर इन्हें चाह कर भी नहीं खरीद पाते। परंतु इस समय इन पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, अब आप भी अपना पसंदीदा जूता खरीद सकते हैं।

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अगर आपको भी नए नए स्पोर्ट्स शूज के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, या आप बेस्ट ब्रांड के जूते ट्राई करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Asics के जूते भला किसे पसंद नहीं होंगे, ये ब्रांड अपने बेस्ट क्वालिटी स्पोर्ट शूज के लिए जाना जाता है, जो लाखों लोगों का पसंदीदा है। इन्हें बनाने में जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, जो शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों के सपोर्ट के लिए जरूरी है। इस समय Amazon Asics के जूतों पर आकर्षक डिस्काउंट एवं डील्स लेकर आया है। तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी जाए और अपना पसंदीदा जूता आर्डर करें।

Price Drop on ASICS Shoes: अब आप भी खरीद सकते हैं अपना पसंदीदा जूता
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Asics का ये unisex Gel Peaks क्रिकेट शूज आप सभी को बेहद पसंद आएगा। खासकर जो लोग अक्सर क्रिकेट जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका मिड फुट सपोर्ट इसे एक खास विकल्प बनाता है। साथ ही इसमें GEL टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और इसका गद्देदार सोल पैरों के भारी से भारी मूवमेंट में भी आपका साथ देगा।

बैडमिंटन खेलना हो या अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, ये जूता आपकी मदद करेगा। इसका बेहतर सपोर्ट और इसकी बैलेंसिंग हर तरह के मूवमेंट में बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश करती है, जिससे आप बेफिक्र होकर अपना गेम एंजॉय कर सकते हैं। इसका कंफर्ट, ड्युरेबिलिटी और ऑल डे परफॉर्मेंस डिजाइन, इसे एक यूनिक विकल्प बनाता है।

3. Tiger Runner II

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क्या आप भी रोजाना रनिंग और जॉगिंग करते हैं? तो जूतों का एक सपोर्टिव पेयर आपके पास होना चाहिए। Asics का रनिंग शू कमाल का जूता है। इसका गद्देदार सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके पैर के निचले हिस्सों को कंफर्टेबल रखता है, ताकि थकान और चोट लगने की संभावना कम से कम हो। अगर आप भी एक अच्छे जूते की तलाश में हैं, तो ये मौका मिस न करें। इस समय पर 53% का ऑफ उपलब्ध है, यानी आप आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

ASICS का रनिंग शूज एक परफेक्ट ऑप्शन है। सभी एथलीट्स को ये बेहद पसंद आएगा। खासकर गर्मी में इसे कैरी करना आसान है, क्योंकि इसकी हवादार फैब्रिक पैरों में हवा का बहाव बनाए रखती है, जिससे आपको रिलैक्स रहने में मदद मिलती है। शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके घुटनों पर कम प्रभाव डालती है, जिससे जॉइंट्स स्वस्थ रहते हैं। रनिंग और शारीरिक गतिविधियों के दौरान ये जूते पैरों को ठंडक प्रदान करते हैं, और उन्हें रिलैक्स रखते हैं।

इस जूते की जेल टेक्नोलॉजी इसे आप सभी के लिए एक बेस्ट विकल बनाती है। साथ ही गद्देदार सोल मिल जाता है, जो जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान जॉइंट्स में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। अगर आपको भी इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ASICS का जूता इस समय 50% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका गलती से भी हाथ से न जाने दें।

Asics का ये जूता कंफर्टेबल और स्टाइलिश विकल्प है। इस badminton shoe को किसी भी शारीरिक गतिविधियों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। खासकर अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इस जूते को बनाने में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी कमाल की है, इस प्रकार आप अधिक प्रोडक्टिव रहकर गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएगा, साथ ही 50% का छूट भी मिल रहा है।

ASICS MEN GEL VENTURE 9 रनिंग शूज लाइटवेट और कंफर्टेबल ऑप्शन है। इसका डिजाइन, फ्लैक्सिबिलिटी और कंफर्टेबल फिट प्रदान करता है, ताकि गतिविधियों के दौरान पैरों के क्विक मूवमेंट में मदद मिल सके। अगर आप रोजाना रनिंग और जॉगिंग करते हैं, तो ये जूता ट्राई कर सकते हैं। वर्कआउट के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये पैरों को बेहतर बैलेंस और स्टेबिलिटी देता है।

ASICS का ये रनिंग शूज ड्यूरेबल और कंफर्टेबल है, जो पैरों को पूरा सपोर्ट देता है। वॉक करना हो या लंबी दूरी तय करनी हो, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। रोजाना रनिंग पर जाते हैं, ये जूता पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, जिससे रनिंग के दौरान चोट लगने और थकान की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक इसे एक समर फ्रेंडली विकल्प बनती है, तो क्या सोच रहे हो जाओ और ऑर्डर करो।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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