Price drop on Asics: मजबूत और टिकाऊ जूते पर पाएं 30 से 60% का छूट, आज ही खरीदें

Freedom Sale डील्स का लाभ उठाने का ये आखरी मौका! Asics के मजबूत और टिकाऊ जूतों पर चल रहा है आकर्षक डिस्काउंट ऑफर, इन्हें आज ही खरीदें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Asics के जूते भला किसे पसंद नहीं होंगे, मगर इनका दाम देखकर अक्सर लोग इन्हें खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Amazon great freedom sale में आखरी दिन Asics के जूतों पर चल रहा है भारी छूट। इनपर 60% तक ऑफ सहित अन्य फायदे जैसे कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय तक लागू होगा, इसलिए मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

एसिक्स के जूते।

Specifications जेल कुशनिंग (GEL Cushioning) ASICS की सबसे प्रसिद्ध विशेषता इनका 'जेल' तकनीक है। ये तकनीक गतिविधियों के दौरान पैरों पर पड़ने वाले झटकों (impact) को कम करता है और पैरों को आराम प्रदान करता है। फ्लुइडराइड (FluidRide) सोल इनका मिडसोल बहुत हल्का और टिकाऊ है। इसके मदद से लंबे समय तक चलने या दौड़ने में थकान का अनुभव नहीं होता है। ट्रस्ट-स्टिक सिस्टम (Trusstic System) यह तकनीक जूते के मिडसोल के नीचे होती है। यह जूते के वजन को कम करने के साथ ही पैरों के आर्च को मजबूती प्रदान करती है। AHAR रबर ASICS अपने आउटसोल में AHAR रबर का उपयोग करता है। यह सामग्री बहुत मजबूत होती है और जूतों को जल्दी घिसने से बचाती है, जिससे जूते लंबे समय तक चलते हैं।

यहां खरीदें Asics के बेस्ट रेटेड जूते:

Asics Gel-Contend 4B+ का ये जूता देखने में जितना आकर्षक है, इसकी बनावट उतनी ही आरामदायक है। ये पैरों को पूरी तरह समर्थन देते हैं, जिससे बेहतर संतुलन बना रहता है। वहीं इनमें इस्तेमाल हुई तकनीक गतिविधियों के दौरान जोड़ों पर कम दबाव डालती हैं, जिससे जॉइंट पेन का खतरा नहीं रहता। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों का मूवमेंट स्मूद रखता है, ताकि पैरों में चोट न लगे! 6000 से अधिक उपभोक्ताओं का पसंदीदा ये जूता आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। आउटिंग पर जाना हो या जॉगिंग करनी हो, इस जूते को आराम से कैरी कर सकते हैं।

अगर आपको भी ब्रांड्स के जूते एक्सप्लोर करने का शौक है, तो Asics Gel-Venture 9 के जूते ट्राई करें। प्रीमियम क्वालिटी के ये रनिंग शूज अपने बेहतर संतुलन के लिए जानें जाते हैं, जब गतिविधियों के दौरान संतुलन बरकरार रहता है, तो चोट लगने की संभावना कम होती है। जिम जाना हो या रनिंग, जॉगिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेना हो, आप इसे किसी से भी मौके पर स्टाइल कर सकते हैं। ये न केवल आरामदायक है, बल्कि इसका स्टाइल और कलर दोनों बेहद अट्रैक्टिव है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है।

Asics के इस रनिंग शूज की बनावट उसका डिजाइन दोनों कमाल का है। इस जूते का गद्देदार सोल और इसका लचीला बनावट पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है, इस तरह आप बेफिक्र होकर शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। साथ ही गतिविधियों के दौरान जल्दी थक जाते हैं? तो ये जूता आपकी शारीरिक उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है, कैजुअल आउटफिट्स के साथ ये बेहद आकर्षक लगेगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

Asics का lace up रनिंग शूज का डिजाइन आकर्षक है। अगर लंबे समय से मजबूत और टिकाऊ जूते की तलाश है, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। ये शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होगा, इस प्रकार लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद भी आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। इस समय Asics के जूतों पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस ब्रांड के जूते काफी महंगे आते हैं, ये मौका हाथ से गया तो दोबारा मिलना मुश्किल है।

Asics Mens Jolt 5 रनिंग शूज मजबूत और टिकाऊ विकल्प है। इस ब्रांड का जूता आमतौर पर महंगा आता है, मगर इस समय ये 56% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये इस समय आधे दाम में उपलब्ध मिल जाएगा। इस जूते का बनावट और इसका डिजाइन दोनों कमाल का है। खासकर इसे बनाने में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी के अनुसार ये जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है, इस प्रकार गतिविधियों के दौरान जोड़ों से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा कम जाता है। भारी शारीरिक में गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो इस जूते को एक मौका जरूर दें।

वर्कआउट, रनिंग और जिम के अलावा इस जूते को ड्राइव और ट्रैवलिंग के दौरान आराम से पहन सकते हैं। ये शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके परफॉर्मेंस को बढ़ावा देता है, साथ ही चोट लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। वहीं जो लोग रोजाना घंटों ड्राइव करते हैं, उनके लिए ये जूता आरामदायक विकल्प है। Freedom Sale के आखरी दिन 46% के ऑफ पर ये बेहद सस्ते में उपलब्ध है। ये जितना आरामदायक है, देखने में भी उतना ही स्टाइलिश है। मौके का लाभ उठाएं और ये जूता आज ही मंगवाएं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।