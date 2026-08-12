Price drop on Asics: मजबूत और टिकाऊ जूते पर पाएं 30 से 60% का छूट, आज ही खरीदें
Freedom Sale डील्स का लाभ उठाने का ये आखरी मौका! Asics के मजबूत और टिकाऊ जूतों पर चल रहा है आकर्षक डिस्काउंट ऑफर, इन्हें आज ही खरीदें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Asics के जूते भला किसे पसंद नहीं होंगे, मगर इनका दाम देखकर अक्सर लोग इन्हें खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Amazon great freedom sale में आखरी दिन Asics के जूतों पर चल रहा है भारी छूट। इनपर 60% तक ऑफ सहित अन्य फायदे जैसे कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय तक लागू होगा, इसलिए मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Specifications
यहां खरीदें Asics के बेस्ट रेटेड जूते:
1. ASICS Men Gel-Contend 4B+ Black/Vital Green Running Shoes
Asics Gel-Contend 4B+ का ये जूता देखने में जितना आकर्षक है, इसकी बनावट उतनी ही आरामदायक है। ये पैरों को पूरी तरह समर्थन देते हैं, जिससे बेहतर संतुलन बना रहता है। वहीं इनमें इस्तेमाल हुई तकनीक गतिविधियों के दौरान जोड़ों पर कम दबाव डालती हैं, जिससे जॉइंट पेन का खतरा नहीं रहता। इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों का मूवमेंट स्मूद रखता है, ताकि पैरों में चोट न लगे! 6000 से अधिक उपभोक्ताओं का पसंदीदा ये जूता आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। आउटिंग पर जाना हो या जॉगिंग करनी हो, इस जूते को आराम से कैरी कर सकते हैं।
2. Asics Men Gel-Venture 9 Running Shoe
अगर आपको भी ब्रांड्स के जूते एक्सप्लोर करने का शौक है, तो Asics Gel-Venture 9 के जूते ट्राई करें। प्रीमियम क्वालिटी के ये रनिंग शूज अपने बेहतर संतुलन के लिए जानें जाते हैं, जब गतिविधियों के दौरान संतुलन बरकरार रहता है, तो चोट लगने की संभावना कम होती है। जिम जाना हो या रनिंग, जॉगिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेना हो, आप इसे किसी से भी मौके पर स्टाइल कर सकते हैं। ये न केवल आरामदायक है, बल्कि इसका स्टाइल और कलर दोनों बेहद अट्रैक्टिव है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है।
3. ASICS Mens JOLT 4 Running Shoes
Asics के इस रनिंग शूज की बनावट उसका डिजाइन दोनों कमाल का है। इस जूते का गद्देदार सोल और इसका लचीला बनावट पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है, इस तरह आप बेफिक्र होकर शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। साथ ही गतिविधियों के दौरान जल्दी थक जाते हैं? तो ये जूता आपकी शारीरिक उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है, कैजुअल आउटफिट्स के साथ ये बेहद आकर्षक लगेगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
4. ASICS Men Lace Up Running Shoes
Asics का lace up रनिंग शूज का डिजाइन आकर्षक है। अगर लंबे समय से मजबूत और टिकाऊ जूते की तलाश है, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। ये शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होगा, इस प्रकार लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद भी आपको थकान का अनुभव नहीं होगा। इस समय Asics के जूतों पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस ब्रांड के जूते काफी महंगे आते हैं, ये मौका हाथ से गया तो दोबारा मिलना मुश्किल है।
5. ASICS Mens Jolt 5 Running Shoes
Asics Mens Jolt 5 रनिंग शूज मजबूत और टिकाऊ विकल्प है। इस ब्रांड का जूता आमतौर पर महंगा आता है, मगर इस समय ये 56% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये इस समय आधे दाम में उपलब्ध मिल जाएगा। इस जूते का बनावट और इसका डिजाइन दोनों कमाल का है। खासकर इसे बनाने में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी के अनुसार ये जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है, इस प्रकार गतिविधियों के दौरान जोड़ों से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा कम जाता है। भारी शारीरिक में गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो इस जूते को एक मौका जरूर दें।
6. ASICS Men Lace Up Running Shoes
वर्कआउट, रनिंग और जिम के अलावा इस जूते को ड्राइव और ट्रैवलिंग के दौरान आराम से पहन सकते हैं। ये शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके परफॉर्मेंस को बढ़ावा देता है, साथ ही चोट लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। वहीं जो लोग रोजाना घंटों ड्राइव करते हैं, उनके लिए ये जूता आरामदायक विकल्प है। Freedom Sale के आखरी दिन 46% के ऑफ पर ये बेहद सस्ते में उपलब्ध है। ये जितना आरामदायक है, देखने में भी उतना ही स्टाइलिश है। मौके का लाभ उठाएं और ये जूता आज ही मंगवाएं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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