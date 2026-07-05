Price Drop on ASICS: प्राइम डे डील्स में आधे दाम में खरीदें जूतों के 8 बेहतरीन विकल्प
Amazon Prime Day Sale डील्स में Asics के जूतों पर मिलेगा 30 से 80% का ऑफ। आधे से कम दाम में Asics के ये 8 बेहतरीन विकल्प खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लंबे समय से अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम जूता लेने का सोच रहे, मगर हर बार प्राइस देखकर रुक जाते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है! Amazon Prime Day Sale कल खत्म हो जाएगा, अगर आपने अभी तक इनके डील्स एक्सप्लोर नहीं किए, तो इन्हें आज ही चेक करें। Asics जैसे जूतों के प्रीमियम ब्रांड्स पर 80% तक ऑफ मिल जाएगा। Asics के बेस्ट रेटेड जूते बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। वर्कआउट से लेकर रनिंग और जॉगिंग तक Asics के जूते पैरों को पूरा सपोर्ट देते हैं, तो आप अभी भी क्या सोच रहे, price drop का फायदा उठाएं और इन्हें ऑर्डर करें।
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क्या है Asics के जूतों की विशेषता:
ASICS दुनिया भर में अपने स्पोर्ट फुटवियर के लिए जाना जाता है। इसके जूते शारीरिक गतिविधियों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इन्हें बनाने में जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी शारीरिक गतिविधियों के दौरान आपके पैरों को पूरी तरह सपोर्ट देता है। जिससे बिना थकान और चोट के गतिविधियों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।
1. ASICS Gel-Contend 9
ASICS Gel-Contend 9 का ये जूता देखने में जितना आकर्षक है, इसकी क्वालिटी भी उतनी ही कमाल है। इसका फ्लैक्सिबल डिजाइन शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों का मूवमेंट स्मूद रखती है, ताकि पैरों में चोट न लगे! एक्टिविटी के अलावा कैजुअल आउटिंग पर जाना हो या जॉगिंग करनी हो, इस जूते को आराम से कैरी कर सकते हैं। इसका प्रीमियम एहसास पैरों को आराम देता है जिससे आप बिना थके लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं।
2. Asics Men Gel-Venture 9 Running Shoe
अगर आप भी रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो Asics का ये जूता आपको ट्राई करना चाहिए। Asics का ये प्रीमियम जूता अपने बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट के लिए जाना जाता है। ये न केवल आरामदायक है, बल्कि इसका स्टाइल और कलर दोनों बेहद अट्रैक्टिव है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। अगर आप भी ब्रांडेड जूता लेना चाहते थे मगर बजट ने रोक रखा है, तो ये जूता आर्डर कर सकते हैं। Prime Day Sale डील्स में इनपर 50% का ऑफ उपलब्ध है। आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर करें!
3. ASICS Gel-Contend 9
Asics Gel-Contend 9 जूते का डिजाइन काफी आकर्षक है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के साथ ही इन्हें कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। वहीं ये Asics का एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस समय और भी सस्ते में उपलब्ध है। Prime Day Sale डील्स में इनपर 40% का ऑफ उपलब्ध है। आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें! ये ऑफर सिर्फ कल तक है, ऑफर का लाभ जरूर उठाएं!
4. ASICS Mens Gel-Excite 10 Running Shoes
Prime Day Sale डील्स में इस समय जूतों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा, इन्हें 50 से 80% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इस रनिंग शूज का गद्देदार सोल और इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक इसे एक आरामदायक विकल्प बनाते हैं। अगर गतिविधियों के दौरान उत्पादकता को बढ़ाना है, तो ये जूता आपकी मदद कर सकता है। साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है, कैजुअल आउटफिट्स के साथ ये बेहद आकर्षक लगेगा। इस समय इसपर 49% के ऑफ पर उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
5. Asics Men Gel-Venture 9 Running Shoe
Asics का ये रनिंग शूज रोजाना स्टाइलिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर आप भी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये Asics का जूता आर्डर करें! इस समय Prime Day Sale डील्स में इस जूते पर 50% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, इसे आधे दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका गद्देदार सोल टखनों पर आरामदायक महसूस होगा और पैरों को पूरा सपोर्ट देता है, ताकि शारीरिक गतिविधियों के दौरान थकान और चोट लगने की संभावना कम से कम हो।
6. Asics Men Gel-Zaraca 5 B Running Shoe
Asics का नाम सुनते ही आपको लगता है इसके जूते 5000 से नीचे कहा मिलेंगे, तो Prime Day Sale में इनपर आकर्षक ऑफर चल रहा है, ये आपकी सोच से बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं। इसकी हवादार फैब्रिक और इसका आरामदायक सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को बेहतर सपोर्ट और कंफर्ट देता है। इस प्रकार गतिविधियों में लंबे समय तक भाग लेने के बाद भी पैर जल्दी नहीं थकते और आप पूरी तरह सक्रिय रहते हैं।
7. ASICS Mens JOLT 4 Running Shoes
Asics के इस रनिंग शूज का आरामदायक एहसास आपके पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगा। इंटेंस वर्कआउट और जिम के अलावा भी वॉक करना हो या लंबी दूरी तय करनी हो, ये जूता सभी तरह की गतिविधियों के लिए आरामदायक विकल्प साबित होगा। इसका गद्दार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है, इस प्रकार आपको रनिंग का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। इस समय ये 63% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
8. ASICS Men Lace Up Running Shoes
Asics का ये रनिंग शूज रोजाना स्टाइलिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये न केवल आरामदायक है, बल्कि इसका स्टाइल और कलर दोनों बेहद अट्रैक्टिव है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। अगर आप भी ब्रांडेड जूता लेना चाहते थे मगर बजट ने रोक रखा है, तो ये जूता आर्डर कर सकते हैं। Prime Day Sale डील्स में इनपर 46% का ऑफ उपलब्ध है। आधे से कम दाम में इसे घर बैठे ऑर्डर करें!
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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