55 की उम्र में भी फिट हैं पवन कल्याण, फिटनेस के लिए अपनाते हैं बस 2 आदतें
अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण 55 साल के हो चुके हैं लेकिन आज भी वह फिट हैं। इसके लिए वह 2 आदतों का कड़ाई से पालन करते हैं और दिन में एक बार ही खाना खाते हैं।
एक्टर और आध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं और ये सुर्खियां उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। पवन कल्याण अपनी तीसरी शादी से भी तलाक ले रहे हैं। फिलहाल हम पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं बल्कि आज उनकी फिटनेस रूटीन के बारे में बात करेंगे। पवन कल्याण 55 साल के हो चुके हैं लेकिन आज भी वह फिट और एक्टिव बने हुए हैं। वह उप मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जहां वह हर समय बिजी रहते होंगे। साथ में फिल्मों से जुड़ा काम और परिवार को समय देना भी उनके डेली रूटीन का हिस्सा है। ऐसे में खुद को फिट रखना अपने आप में बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन एक्टर पवन कल्याण ने सबकुछ मैनेज किया है। वह फिट रहने के लिए कुछ आदतों को अपनाते हैं और खान-पान का रूटीन भी सही रखते हैं। आइये उनके फिटनेस रूटीन के बारे में जानते हैं।
पवन कल्याण फिटनेस को लेकर क्या सोचते हैं
पवन कल्याण का मानना है कि फिटनेस के लिए हर किसी को सीरियस होना चाहिए और जब आप फिट रहते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी साथ आता है। फिटनेस के साथ आप खुद को खुश और हल्का महसूस करते हैं। इसके लिए कोई उम्र या जेंडर मैटर नहीं करता है। उनका कहना है कि महिला और पुरुषों को मार्शल आर्ट्स या योगा की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप किसी भी उम्र से फिट रहने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो योगा करना शुरू करें।
योगा, मार्शल आर्ट्स और कराटे करते थे
- पवन कल्याण बचपन से ही फिट रहने के लिए काफी प्रेरित रहे और यही वजह हैं कि उन्होंने हमेशा से इसे प्राथमिकता दी। उन्होंने कम उम्र में ही मार्शल आर्ट्स, जूडो कराटे, किक बॉक्सिंग सीखना शुरू किया था। उनका कहना है कि इन चीजों से ताकत आती है और आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। उन्होंने केनजुत्सु यानी जापानी तलवारबाजी भी सीखी थी। रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण उन्होंने कई चीजों को छोड़ा और भारी वजन उठाने के बजाय पिलेट्स करना शुरू किया। इसके अलावा वह योग हमेशा से करते आए हैं, उन्होंने अयंगर योग, रेगुलर योग और बिहार योग स्कूल की पद्धतियों की प्रैक्टिस की है।
खान-पान को लेकर सख्त रूटीन
- योगा के अलावा पवन कल्याण अपने खान-पान का रूटीन सख्त रखते हैं। वह शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं और पवन कल्याण साल के 6 महीने तक दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए वह फल और नट्स खाते हैं। उनका मानना है कि दिन में एक बार खाना खाने से शरीर में अलग एनर्जी महसूस होती है और आप बीमार कम होते हैं। उनके खाने में प्रोटीन और फैट का खास ख्याल रखा जाता है। इसके साथ ही पवन कल्याण नो शुगर पॉलिसी भी अपनाते हैं। उनके किसी भी फूड आइटम में शक्कर नहीं होती और ना ही वह इसे खाते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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