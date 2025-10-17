घर के बीमार सदस्यों की देखभाल करने वाली 43 महिलाएं खुद पड़ जाती हैं बीमार, 10 साल बाद दिखता है असर
संक्षेप: दुनिया में हमारी जिंदगी से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास खबरें यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन
वुमन हेल्थ बुलेटिन के ताजा संस्करण में प्रकाशित एक खबर के अनुसार घर के बीमार सदस्यों की तामीरदारी करने वाली महिलाओं की खुद सेहत नासाज होने की आशंका 43 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। जाहिर है, दूसरों की सेहत की देखभाल में खुद को झोंक देने वाली महिलाएं अपनी सेहत को नजरंदाज कर देती हैं। कई बार इसका असर पांच से दस साल बाद नजर आता है। इस खबर के मुताबिक विकासशील देशों में रहने वाली लगभग 42 प्रतिशत महिलाएं परिवार में केयर गिवर का काम करती हैं और उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता। मनोचिकित्सक यही सलाह देते हैं कि मरीजों की देखरेख में से समय निकालकर महिलाओं को अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत संभालना चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें कम से कम नुकसान पहुंच सके।
क्यों बढ़ रही है महिलाओं में पीठ दर्द की शिकायत?
पीठ के निचले हिस्से के दर्द से आपका भी सामना हुआ होगा। डॉक्टरों के अनुसार पीठ दर्द अब इतना सामान्य हो चला है कि पता ही नहीं चलता कि कब यह साधारण दर्द बीमारी में बदल जाता है। हाल ही में फ्रंटियर्स ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च पर आधारित खबर के अनुसार पिछले तीस सालों में महिलाओं में पीठ दर्द की शिकायतों में 55 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। मेनोपॉज के बाद हर दो में से एक महिला को लोअर बैक पेन की शिकायत रहती है। इस अध्ययन के मुताबिक मोटापा और बदलती जीवनशैली इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इस अध्ययन में शामिल डॉक्टर रिचेल कहती हैं कि बढ़ती उम्र की महिलाओं को हमें अपनी सेहत का खयाल रखना सिखाना होगा। महिलाएं अपने वजन को नियंत्रण में रखें, धूम्रपान और असंतुलित खानपान से दूर रहें, नियमित व्यायाम करें तो पीठ दर्द की समस्या से वे काफी हद तक निजात पा सकती हैं। डॉक्टरों का यह भी मानना है कि महिलाओं में अपंगता की एक प्रमुख वजह पीठ के निचले हिस्से में दर्द भी है। अगर इसे वक्त पर सुधारा न जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मेनोपॉज की शुरुआत में ही खुद पर ध्यान देना शुरू करें। वजन को बढ़ने न दिया जाए और डॉक्टर की सलाह से दवाइयां ली जाएं।
ब्यूटी क्वीन बन गई आर्मी में लेफ्टिनेंट
हर मां की ख्वाहिश होती है अपनी बेटी को आगे बढ़ते और कामयाबी की राह पर चलते देखना। कशिश की मां शोभा मेथवानी का भी यही सपना था। वे पुणे में आर्मी स्कूल में टीचर थीं और कशिश के पिता एक वैज्ञानिक थे। कशिश पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों में भी अच्छी थी। पुणे से मास्टर्स करने के बाद बेंगलुरू से न्यूरोसाइंस में एमएससी किया। स्कूल में वो एनसीसी में थीं और दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उन्हें बेस्ट कैडेट ट्रॉफी से नवाजा गया था। उस समय से ही कशिश का यह सपना बन गया कि उसे एक दिन फौज में भर्ती होना है, लेकिन उसी दौरान उसकी इच्छा सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल होने की हुई। उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और साल 2023 में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी अपने नाम किया। इसके बाद वे एक सुपर मॉडल भी बनीं। कशिश के लिए यह उनके सफर का एक पड़ाव भर था। वो तो देश के लिए कुछ करना चाहती थीं। 2024 में उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा दी, देश भर में दूसरा रैंक हासिल किया और ट्रेनिंग के बाद बन गईं सेना में अफसर। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कशिश की मां ने बताया कि कैसे उनकी बेटी ने गर्व से उनका सिर ऊंचा किया है। मार्चिंग और शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस साल सितंबर माह में कशिश भारतीय सेना में शामिल हो गईं। कशिश देश की एक ऐसी बेटी है, जिसमें देश सेवा का जुनून है। वह असफलताओं से नहीं डरतीं। नए काम में हाथ आजमाने से नहीं घबरातीं। बास्केटबॉल खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर की पिस्टल शूटर, एक अच्छी नृत्यांगना और तबला वादक कशिश ‘क्रिटिकल कॉज’ नाम से एक एनजीओ भी चलाती है, जो ऑर्गन डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन के लिए जागरूकता का काम करता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।