Shahid Kapoor Fitness Tips: 44 साल की उम्र में कैसे फिट रहते हैं शाहिद कपूर? बोले- ना ज्यादा डायटिंग और ना...

फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। शाहिद कपूर की ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही चर्चा में है और दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है। शाहिद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धाकड़ हीरो वाले लुक में दिखने वाले हैं। शाहिद सिर्फ फिल्मों के लिए ही फिट बॉडी नहीं बनाते हैं बल्कि वह असल में भी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस हैं। एक्टर का कहना है कि वह बचपन से ही खाने-पीने और फिटनेस को लेकर काफी सेलेक्टिव रहे हैं। एक्टर डेली वर्कआउट और हेल्दी डायट से अपनी एब्स-मसल्स बनाते हैं। चलिए आज आपको शाहिद का फिटनेस रूटीन बताते हैं।

क्या है मॉर्निंग रूटीन शाहिद कपूर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने शरीर को वर्कआउट के लिए रेडी कर लेते हैं। उनका कहना है कि अगर वर्कआउट 8 बजे करना है तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। फिर वह गुनगुना पानी पीते हैं, नट्स खाते हैं और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। इसके अलावा सांस वाली एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। इसे करने से शरीर, दिल-दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है।

वर्कआउट प्लान शाहिद कपूर रोजाना जिम में फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, हल्का कार्डियो, कोई एक स्पोर्ट या स्वीमिंग करते हैं। उनका कहना है कि फिट रहने के लिए आपको बैलेंस-पेशेंस की जरूरत है। रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग भी शाहिद के फिटनेस प्लान का खास हिस्सा है। फिटनेस के लिए वह नींद को भी जरूरी समझते हैं और इसके लिए वह 6 घंटे की पूरी नींद लेते हैं।