Shahid Kapoor Fitness Tips: 44 साल की उम्र में कैसे फिट रहते हैं शाहिद कपूर? बोले- ना ज्यादा डायटिंग और ना...
Shahid Kapoor Fitness Tips: 44 साल के हो चुके एक्टर शाहिद कपूर आज भी यंग और फिट दिखते हैं। हर फिल्म के लिए वह परफेक्ट टोन्ड बॉडी बना लेते हैं लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। इसके लिए वह रोजाना फिटनेस रूटीन को फॉलो करते हैं।
फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। शाहिद कपूर की ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही चर्चा में है और दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है। शाहिद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धाकड़ हीरो वाले लुक में दिखने वाले हैं। शाहिद सिर्फ फिल्मों के लिए ही फिट बॉडी नहीं बनाते हैं बल्कि वह असल में भी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस हैं। एक्टर का कहना है कि वह बचपन से ही खाने-पीने और फिटनेस को लेकर काफी सेलेक्टिव रहे हैं। एक्टर डेली वर्कआउट और हेल्दी डायट से अपनी एब्स-मसल्स बनाते हैं। चलिए आज आपको शाहिद का फिटनेस रूटीन बताते हैं।
क्या है मॉर्निंग रूटीन
शाहिद कपूर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने शरीर को वर्कआउट के लिए रेडी कर लेते हैं। उनका कहना है कि अगर वर्कआउट 8 बजे करना है तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। फिर वह गुनगुना पानी पीते हैं, नट्स खाते हैं और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। इसके अलावा सांस वाली एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। इसे करने से शरीर, दिल-दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है।
वर्कआउट प्लान
शाहिद कपूर रोजाना जिम में फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, हल्का कार्डियो, कोई एक स्पोर्ट या स्वीमिंग करते हैं। उनका कहना है कि फिट रहने के लिए आपको बैलेंस-पेशेंस की जरूरत है। रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग भी शाहिद के फिटनेस प्लान का खास हिस्सा है। फिटनेस के लिए वह नींद को भी जरूरी समझते हैं और इसके लिए वह 6 घंटे की पूरी नींद लेते हैं।
खाना क्या खाते हैं
शाहिद कपूर बचपन से ही वेजिटेरियन रहे हैं और उन्हें घर का बना सिंपल खाना काफी पसंद है। वह नाश्ते में दलिया, ओट्स, इडली-सांभर, पराठा खाना पसंद करते हैं। इसके बाद लंच में दाल-चावल, रोटी, सब्जी और सलाद उनका फेवरेट है। डिनर में वह सलाद-फ्रूट्स, रोटी, दाल और सब्जी खाते हैं। शाहिद का कहना है कि मैं खाने में कोई परहेज नहीं करता हूं, ना ज्यादा डायटिंग करता हूं और ना ही जंक फूड खाता हूं। कभी-कभार वह अपना फेवरेट डिशेस या फूड खा लेते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
