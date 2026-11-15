सर्दियों में सेहत का खजाना हैं ये सुपरफूड्स, 4 महीने जमकर खाने से सालभर मिलेगा फायदा

अच्छी सेहत के लिए मौसम के मुताबिक खाना बहुत जरूरी है। न्यूट्रशिनिस्ट ने कुछ ऐसे सुपरफूड्स का कॉम्बिनेशन बताए है जो सर्दियों के 4 महीने में खाकर आपको सालभर फायदा दे सकते हैं। यहां जानिए इन सुपरफूड कॉम्बिनेशन के बारे में।

सर्दियों का मौसम खानपान के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। इस दौरान बाजार में कई तरह की मौसमी सब्जियां, फल, मेवे और पोषक तत्वों से भरपूर चीजें आसानी से मिलती हैं। ये न केवल शरीर को ठंड से बचाने में मदद करती हैं, बल्कि सेहत को बेहतर बनाए रखने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, सर्दियों के चार महीनों में अगर खानपान पर खास ध्यान दिया जाए और सही खाने की चीजों को डायट में शामिल किया जाए, तो इसका पॉजिटिव असर लंबे समय तक सेहत पर देखने को मिल सकता है। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने और एनर्जी बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार जरूरी होता है। न्यूट्रीशिनिस्ट ने कुछ सुपरफूड्स कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है जिनमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करते हैं। जानते हैं सर्दियों में शामिल करने लायक कुछ बेहतरीन सुपरफूड्स।

सर्दियों के लिए सुपरफूड कॉम्बिनेशन 1) बाजरा- बाजरा सर्दियों में खाई जाने वाली पौष्टिक अनाज की प्रमुख किस्मों में से एक है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए ठंड के मौसम में बाजरे की रोटी, खिचड़ी और दलिया खाना फायदेमंद हो सकता है। शरीर में लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने के लिए ये बेहतरीन है।

2) आंवला- आंवला सर्दियों में मिलने वाला बेहद पौष्टिक फल है। जिसमें विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठंड के मौसम में इसे डाइट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। त्वचा में निखार लाने के लिए भी ये बेहतरीन है।

3) हल्दी और काली मिर्च वाला दूध (या कच्ची हल्दी) -सर्दियों में हल्दी और काली मिर्च वाला दूध पीना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ठंड के मौसम में इस पारंपरिक ड्रिंक को डायट में शामिल करने से सूजन कम करने और शरीर को ठीक करने में मदद मिलती है।

4) गोंद- गोंद में कार्बोहाइड्रेट और कुछ मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसे घी, मेवे और आटे के साथ मिलाकर खाने से शरीर को एनर्जी और पोषण मिलता है। ये जोड़ों को चिकनाई देने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बेस्ट है।

5) घी- घी भारतीय खानपान का अहम हिस्सा है। इसमें हेल्दी फैट के साथ विटामिन-A, E और K जैसे फैट-सॉल्यूबल विटामिन पाए जाते हैं। ठंड के मौसम में सीमित मात्रा में घी खाना फायदेमंद हो सकता है। आंतों की सेहत और जरूरी हेल्दी फैट्स के लिए इसे डायट में शामिल करें।

6) तिल- तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन और हेल्दी फैट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठंड के मौसम में तिल से बनी चीजें जैसे तिल के लड्डू, गजक और चिक्की खूब पसंद की जाती हैं। इन्हें डायट में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषण और एनर्जी मिल सकती है।मौसम के अनुसार शरीर में गर्माहट के लिए ये बेहतरीन हैं।

7) भुने चने और मूंगफली- इनमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। भुने चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और फोलेट होता है, जबकि मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम और विटामिन-E पाया जाता है। ठंड के मौसम में इन्हें हेल्दी स्नैक के रूप में खाया जा सकता है।