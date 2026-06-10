10 दिन में 4 किलो तक वजन हो जाएगा कम, बस देखें पूरे दिन में क्या खाएं और क्या करें

वजन कम करने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ छोटे और सही बदलावों को करने की जरूरत होती है। अगर आप 10 दिनों में 4 किलो तक वजन कम करना चाहते हैं तो यहां जानिए दिनभर में क्या खाएं।

वजन कम करना कोई जादू नहीं है बल्कि इसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना जरूरी है। वजन कम करने का सीधा नियम है, जितनी कैलोरी आप खा रहे हैं, उससे ज्यादा आपको खर्च करनी होगी। अगर आप वजन के एक आंकड़े को साथ लेकर चल रहे हैं तो आपको हर एक चीज पर गौर करना होगा, जैसे आप क्या खा रहे हैं, कितना और कब खा रहे हैं वगैराह। इंस्टाग्राम पर गट हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता जैन ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने 10 दिनों में 4 किलो वजन कम करने की डायट प्लान को शेयर किया है।

सुबह सबसे पहले नाश्ते में क्या खाएं सुबह के समय प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। इसलिए 2 पूरे अंडे खाएं और 3 अंडे की सफेदी खाएं। अगर अंडा नहीं खाते हैं तो 100g पनीर या टोफू खाएं। इसके साथ 10 ग्राम बादाम या अखरोट खाएं। ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी दोनों में से अपनी पसंद की किसी एक ड्रिंक को पिएं।

लंच में क्या खाएं लंच में आप 150g पनीर या टोफू के साथ एक बड़ा कटोरा मिक्स सलाद जिसमें खीरा, लेट्यूस, पत्तागोभी, टमाटर होने चाहिए।

स्नैक में क्या खाएं लंच और रात के खाने के बीच में जो गैप होता है उसमें भूख लगने पर तरबूज खाएं। ये पानी की कमी को पूरा करने के साथ पेट को भी भर सकता है।

वर्कआउट के बाद क्या खाएं वर्कआउट के बाद लगने वाली भूख को शांत करने के लिए 40ग्राम ओट्स, 1 स्कूप व्हे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन और एक कम कैलोरी वाला फल यानी सेब, कीवी, अमरूद खा सकते हैं।

डिनर में क्या खाएं डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए। इसलिए इसमें 150g पनीर या टोफू खाएं। इसके अलावा 100g शकरकंद, स्टिर-फ्राइड सब्जियां जैसे बीन्स, शिमला मिर्च, ब्रोकली, जुकिनी खा सकते हैं।

किन बातों का रखें ख्याल 10 दिन में 4 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ख्याल रखें। जैसे-

ऊपर से चीनी न डालें

रोज 2-3 लीटर पानी पिएं

रोज 8,000–10,000 कदम चलें

7–8 घंटे की नींद लें

हर मील में प्रोटीन शामिल करें

सॉफ्ट ड्रिंक्स और लिक्विड कैलोरी से बचें जरूरी बात एक्सपर्ट कहती हैं कि 10 दिनों में 4 kg वजन कम करने का लक्ष्य मुख्य रूप से शरीर से पानी कम होने, ग्लाइकोजन खत्म होने और कुछ फैट कम होने का मिक्स होता है। इसमें सिर्फ बॉडी फैट कम नहीं होता। लंबे समय तक फैट कम करने की सही रफ्तार आम तौर पर हर हफ्ते शरीर के वजन का 0.5–1 प्रतिशत होती है। एक्सपर्ट इस डायट को सिर्फ 10 से 14 दिनों तक इसे फॉलो करने की सलाह देती हैं। हमेशा पोषक तत्वों से भरपूर खाने और पर्याप्त प्रोटीन पर ध्यान दें।

क्या वाकई कम दिनों में हो सकता है इतना वजन कम? अक्सर किसी शादी, पार्टी या फंक्शन के लिए लोग वजन कम करना चाहते हैं। तकनीकी रूप से 10 दिन में वजन का कांटा 3-4 किलो कम किया जा सकता है। लेकिन ये वजन फैट नहीं, बल्कि ज्यादातर ‘वाटर वेट’ और मसल्स होते हैं। जैसे ही आप सामान्य रूटीन पर आएंगे, वह वजन वापस बढ़ जाएगा। वहीं इतनी तेजी से वजन घटाने से कमजोरी, बालों का झड़ना और चेहरे का ग्लो कम होने का खतरा रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप वजन कम करना चाहते हैं एक्सपर्ट द्वारा शेयर की गई डायट प्लान को फॉलो कर सकते हैं।