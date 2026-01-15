न्यूट्रीशनिस्ट ने घर बैठे कम किया 23 किलो वजन, 4 टिप्स में बताया अपना वेट लॉस सीक्रेट!
न्यूट्रीशनिस्ट इशिता जैन बताती हैं कि उन्होंने पूरे 23 किलो वजन कम किया है। उन्हें PCOS की समस्या भी थी, जिस वजह से वेट लॉस करना काफी मुश्किल था। लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को फॉलो किया और नेचुरली अपने वजन को कम किया।
वेट लॉस करना चैलेंजिंग होता है। खासतौर से तब जब सही गाइडेंस ना हो। कई बार लोग डाइटिंग के नाम पर खाना-पीना छोड़ देते हैं, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है और घटा हुआ वजन भी कुछ दिनों में वापस आ जाता है। वेट लॉस करना है तो खानपान छोड़ने की नहीं बल्कि सुधारने की जरूरत है और साथ ही डेली रूटीन में किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी शामिल करने की भी। न्यूट्रीशनिस्ट इशिता जैन एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि उन्होंने पूरे 23 किलो वजन कम किया है। उन्हें पीसीओएस की समस्या भी थी, जिस वजह से वेट लॉस करना काफी मुश्किल था। लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को फॉलो किया और नेचुरली अपने वजन को कम किया। आइए उनसे कुछ वेट लॉस टिप्स जानते हैं-
घर की बनी सिंपल बैलेंस डाइट को फॉलो किया
न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान घर की बनी सिंपल बैलेंस डाइट को फॉलो किया था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले मिक्स नट्स खाती थीं। फिर, ब्रेकफास्ट से पहले ABC (सेब, चुकंदर और गाजर) जूस पीती थीं। ब्रेकफास्ट में वो फ्रूट्स लेना पसंद करती थीं, जिनमें आमतौर पर पपीता और अमरूद शामिल होते थे।
वहीं लंच में वो आलू सोयाबीन की सब्जी, रोटी, बथुआ का रायता और गाजर खाती थीं। ये एक बैलेंस मील थी, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और विटामिन सभी कुछ शामिल था। शाम को स्नैक के रूप में वो रोस्टेड मखाना खाना प्रिफर करती थीं। वहीं उनका डिनर काफी लाइट होता था, जिसमें सोया वेज पोहा शामिल होता था।
रोज 40 मिनट वर्कआउट करना है जरूरी
वेट लॉस के लिए डाइट के साथ-साथ वर्कआउट करना भी बहुत जरूरी होता है। न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि वो रोजाना 40 मिनट का वर्कआउट जरूर करती थीं। अगर आप नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं, तो वेट लॉस के साथ-साथ शरीर ज्यादा फिट होता है। अगर वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो शुरुआत 40 मिनट की वॉक से कर सकते हैं।
प्रॉपर हाइड्रेशन जरूरी है
न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि सही खानपान के अलावा शरीर को हाइड्रेट रखना भी बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि रोजाना 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीएं। प्रॉपर हाइड्रेशन से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, भूख कंट्रोल होने में मदद मिलती है, पाचन भी बेहतर रहता है और बॉडी फैट बर्न भी कर पाती है।
हर मील में प्रोटीन शामिल करें
अपनी हर मील में प्रोटीन शामिल करना बेहद जरूरी है। प्रोटीन ना सिर्फ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद करता है, बल्कि मसल्स को बनाए रखने और फैट बर्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए आप दाल, सोया, पनीर, अंडा, चिकन, नट्स जैसी चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
