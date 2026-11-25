कई शहरों में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो गया है। जहरीली हवा का असर शरीर और खासकर फेफड़ों की सेहत पर पड़ सकता है। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट ने खास हेल्थ प्रोटेक्शन पैक शेयर किया है। जानिए, इस खास प्रेप पैक में क्या-क्या शामिल है।

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि प्रदूषण से निपटने के लिए उनके 'हेल्थ प्रोटेक्शन पैक' में क्या शामिल है।

देश के कई शहरों में प्रदूषण का लेवल लगातार चिंता बढ़ा रहा है। खासकर दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में जहरीली हवा लोगों की सेहत के लिए चुनौती बनती जा रही है। प्रदूषित हवा में मौजूद हानिकारक कणों का असर फेफड़ों और सांस से जुड़ी सेहत पर पड़ता है। ऐसे में प्रदूषण के बीच खुद को बचाकर और हेल्दी रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट ने अपना खास हेल्थ प्रोटेक्शन पैक शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि प्रदूषण के दौरान सेहत का ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक पैक तैयार किया है, जिसमें वह उन जरूरी चीजों को रखती हैं जो प्रदूषण के असर से बचाव में मददगार हो सकती हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच सिर्फ खानपान ही नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या और सेहत से जुड़ी छोटी-छोटी सावधानियों पर ध्यान देना भी जरूरी है। ऐसे में इंस्टाग्राम पर न्यूट्रीशिनिस्ट साक्षी ओबेरॉय लालवानी ने हेल्थ प्रोटेक्शन पैक के बारे में बताया है जो उन्होंने प्रदूषण से बचने के लिए तैयार की है।

प्रेप पैक में क्या है? -एन 95 मास्क(इकलौती चीज जो असल में पीएम 2.5 को फिल्टर कर सकती है।)

-नैजल सैलाइन स्प्रे

-स्टीम इन्हेलर

-विटामिन सी से भरपूर खाने की चीजें (आंवला, सिटरस)

-हाइड्रेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिक्स

-तुलसी, अदरक और मुलेठी की चाय

-आंखों की केयर के लिए सनग्लासेस

-गुलाब जल या लुबरिकेटिंग आई ड्रॉप

-स्किन बैरियर के लिए स्क्वालेन या जोजोबा ऑयल

फेफड़े और गले का कैसे रखें ख्याल PM 2.5 इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये श्वसन मार्ग में गहराई तक पहुंच सकते हैं, जिससे जलन, सूजन, खांसी और गले में खराश हो सकती है। इससे निपटने के लिए क्या करें-

-बाहर जब भी जाएं एन95 मास्क पहने, कपड़े वाला नहीं।

-सांस की नली की परत को नम रखने के लिए भाप लें।

- घर के अंदर डायफ्राम ब्रीदिंग की प्रेक्टिस करें।

- जब AQI सबसे खराब स्तर पर हो, तो सुबह की सैर पर न जाएं

- तुलसी, अदरक, हल्दी और काली मिर्च का सेवन करें।

(इनमें मौजूद यूजेनॉल, जिंजरोल और करक्यूमिन सूजन कम करने वाले तत्व हैं।)

आंखों और स्किन का कैसे रखें ख्याल प्रदूषक आंसू की परत को परेशान करते हैं और त्वचा पर जमा होकर ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करते हैं। इसी से आंखों में सूखापन और त्वचा में बेजानपन और मुंहासे होते हैं। इसके लिए क्या करें-

- बाहर धूप में चश्मा पहनें और आंखों को न रगड़ें।

- गुलाब जल पैड और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का यूज करें।

- स्क्वालेन या जोजोबा तेल लगाएं और सनस्क्रीन यूज करें।

- रात में दो बार चेहरा धोएं

- आंवला, खट्टे फल, गाजर, लौकी (विटामिन सी कोलेजन को सहारा देता है, वहीं बीटा कैरोटीन आंखों की सतह के लिए विटामिन ए में परिवर्तित होता है।)