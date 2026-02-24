Hindustan Hindi News
बिना जिम जाए रोज 500–800 कैलोरी कैसे बर्न करें? न्यूट्रिशनिस्ट का सीक्रेट

Feb 24, 2026 10:54 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
वजन घटाने के लिए ज्यादातर लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, जबकि सच यह है कि सही लाइफस्टाइल बदलावों से बिना एक्स्ट्रा वर्कआउट किए भी सैकड़ों कैलोरी बर्न की जा सकती हैं।

ज्यादातर लोग मानते हैं कि वजन घटाने या फैट बर्न करने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा शरीर हर पल कैलोरी जला रहा होता है- जब हम बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, यहां तक कि सोते समय भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अनजाने में ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो इस नेचुरल फैट-बर्निंग प्रोसेस को तेज कर देती हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ वर्कआउट पर निर्भर रहते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट Nikita Bardia बताती हैं कि कैसे छोटे-छोटे लाइफस्टाइल बदलावों के जरिये वह अपने क्लाइंट्स को बिना एक्स्ट्रा मेहनत, बिना जिम टाइम बढ़ाए और बिना स्ट्रिक्ट डाइट के रोज़ाना 500–800 अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने में मदद करती हैं। यही तरीका लंबे समय तक टिकाऊ और असरदार भी है।

1. ठंडे कमरे में सोना (18–20°C)

  • हल्के ठंडे तापमान में सोने से शरीर को अपनी कोर टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे ब्राउन फैट एक्टिव होता है, जो फैट को जलाने का काम करता है।

फायदा: रात भर में 100–200 अतिरिक्त कैलोरी बर्न।

2. स्ट्रैटेजिक तरीके से ठंडा पानी पीना

  • जब आप ठंडा पानी पीते हैं, तो शरीर उसे गर्म करने में एनर्जी खर्च करता है।
  • 8–10 गिलास ठंडा पानी = करीब 70–100 अतिरिक्त कैलोरी बर्न।

छोटा कदम, लेकिन असरदार।

3. NEAT: असली मेटाबॉलिज्म सीक्रेट

NEAT यानी Non-Exercise Activity Thermogenesis।

  • फोन पर बात करते समय खड़े रहना, इंतजार में टहलना, जमीन पर बैठना- ये सब माइक्रो मूवमेंट्स हैं।
  • ये आदतें दिनभर में 300–500 कैलोरी तक अतिरिक्त बर्न करवा सकती हैं, बिना एक्सरसाइज के।

4. नाश्ते में प्रोटीन बढ़ाएं

  • प्रोटीन को पचाने में शरीर को ज्यादा एनर्जी लगती है जिसे Thermic Effect of Food कहते हैं।
  • 100 कैलोरी प्रोटीन खाने पर 20–30 कैलोरी सिर्फ पाचन में खर्च हो जाती हैं। साथ ही पेट देर तक भरा रहता है।

5. सुबह की धूप लेना (जागने के 60 मिनट के अंदर)

  • सुबह की नेचुरल सनलाइट शरीर के कॉर्टिसोल रिदम को सही करती है।
  • डिस्बैलेंस कॉर्टिसोल = पेट के आसपास फैट स्टोरेज।

सही रिदम = बेहतर फैट बर्निंग।

6. डिसीजन फटीग कम करें

  • लगातार मानसिक तनाव और ज्यादा फैसले लेने से कॉर्टिसोल बढ़ता है जो फैट ऑक्सिडेशन को रोकता है।
  • दिमाग रो की कुल एनर्जी का लगभग 20% इस्तेमाल करता है।

रूटीन बनाएं, फैसले कम करें।

7. लो-इंटेंसिटी एक्टिविटी में नाक से सांस लें

  • वॉक या हल्की एक्टिविटी के दौरान मुंह से सांस लेने पर फैट बर्निंग कम हो जाती है।
  • नाक से सांस लेने से शरीर लंबे समय तक फैट-बर्न जोन में रहता है।

नोट: वजन घटाना सिर्फ 1 घंटे की एक्सरसाइज का खेल नहीं है, बल्कि उन 23 घंटों का है जो आप जिम के बाहर जीते हैं। डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। जब लाइफस्टाइल सही दिशा में हो, तो शरीर खुद काम करने लगता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

