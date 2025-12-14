Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
बिना एक्सरसाइज के न्यूट्रीशनिस्ट ने कम किया 50 किलो वजन, शेयर किया अपना फुल डाइट प्लान
Weight Loss Diet Plan: न्यूट्रीशनिस्ट डॉ शिखा सिंह ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है। अगर आप भी वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो उनकी डाइट फॉलो कर सकते हैं।

Dec 14, 2025 10:38 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
वेट लॉस करना तो लगभग सभी चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता शुरुआत कहां से करें। कई लोग डाइट के नाम पर खाना-पीना छोड़ देते हैं, जो ज्यादा दिन कंटिन्यू कर पाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि बहुत कम लोग ही अच्छा खासा वेट लॉस करने में सक्सेसफुल होते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट डॉ शिखा सिंह ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है। उन्होंने अपना 50 किलो वजन कम किया है, वो भी बिना एक्सरसाइज या महंगे सप्लीमेंट्स लिए। अगर आप भी वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो उनकी डाइट फॉलो कर सकते हैं। डॉ शिखा ने अपने ब्रेकफास्ट से ले कर डिनर तक की डाइट शेयर की है, आइए जानते हैं।

मॉर्निंग ड्रिंक से करें दिन की शुरुआत

डॉ शिखा अपने दिन की शुरुआत एक खास मॉर्निंग ड्रिंक के साथ करती हैं। इसके बनाने के लिए वो आंवला, कच्ची हल्दी, काली मिर्च, करी पत्ता और अदरक का इस्तेमाल करती हैं। ये एक गिलास जूस वेट लॉस से ले कर ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है।

ऐसा होता है उनका ब्रेकफास्ट

उनका ब्रेकफास्ट प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। वो मेथी की रोटी और 50 ग्राम पनीर भुर्जी खाती हैं। इसके अलावा वो बिना चीनी वाली एक कप चाय भी अपने नाश्ते में शामिल करती हैं।

मिड मॉर्निंग स्नैक में खाएं फ्रूट्स

ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले हल्की भूख लगने लगती है। इसके लिए डॉ शिखा बताती हैं कि आप लगभग 100 ग्राम कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। इससे लंच में भी आप ज्यादा ओवरईट करने से बचते हैं।

ऐसा लंच रखें

लंच में डॉ शिखा अक्सर 100 ग्राम चावल (लगभग 1 कटोरी) और 100 ग्राम (लगभग 1 कटोरी) राजमा लेती हैं। राजमा की जगह आप दाल और छोले जैसी प्रोटीन रिच चीजें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारी सलाद लें और चाहें तो घर का बना हुआ अचार भी ले सकते हैं।

शाम को स्नैक में लें ये चीजें

वो शाम की हल्की भूख के लिए एक कप ब्लैक कॉफी (बिना दूध और चीनी) और घर का बना हुआ 1 कटोरी वेट लॉस नमकीन लेती हैं। ये वेट लॉस नमकीन भुना हुआ चना, मुरमुरा, नट्स और कॉर्न फ्लैक्स से बनता है।

हल्का रखें रात का खाना

डॉ शिखा कहती हैं कि डिनर जितना जल्दी हो सके, खत्म कर लें। वो अपना डिनर शाम 6 से 7 के बीच फिनिश कर लेती हैं। डिनर हल्का और प्रोटीन रिच होना चाहिए। इसके लिए वो एग फ्राइड राइस प्रिफर करती हैं, जिसमें 100 ग्राम चावल के साथ ढेर सारी सब्जियां, 1 होल एग और 2 एग वाइट होते हैं। अंडे की जगह आप 50 ग्राम पनीर, तोफू या सोयाबीन चंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ढेर सारी सलाद लेना बिल्कुल ना भूलें।

ये बातें भी रखें ध्यान

डॉ शिखा कहती हैं कि डाइट को फॉलो करने के साथ साथ शरीर को हाइड्रेट भी रखें। रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीएं। इसके अलावा 30-40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें और रोजाना 8 घंटे की गहरी नींद लें। जितना हो सके स्ट्रेस कम लें, ये सभी चीजें मिलकर अपने वेट लॉस में मदद करती हैं।

