कम दाम में Skechers जैसा कंफर्ट चाहिए, तो ऑर्डर करें ये 8 बजट फ्रेंडली जूते
क्या आपको भी स्केचर्स जैसा कंफर्ट चाहिए, परंतु बजट कम है! तो ये 8 बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नए-नए जूते ट्राई करना पसंद है, तो ये 8 विकल्प ट्राई कर सकते हैं। हालांकि, बार-बार महंगे और ब्रांडेड जूते खरीदना मुमकिन नहीं है, लेकिन शौक भी पूरा करना है! तो परेशान न हों, Skechers के टॉप रेटेड जूतों जैसा कंफर्ट, यहां आपको बजट में मिलेगा। Campus, Asian के जूते कम दाम में बेहतर कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं। तो अब बजट की चिंता न करें, अपने शूज कलेक्शन में शामिल करें ये 8 आकर्षक विकल्प।
JQR का रनिंग शूज एक आरामदायक और स्टाइलिश विकल्प है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो, इस रनिंग शूज को आराम से कैरी कर सकते हैं। ये हल्का और आरामदायक होने के साथ ही इसकी फैब्रिक भी हवादार है। ये समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही इस समय ये 45% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।
जिम जाने से लेकर शारीरिक गतिविधियों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी करें। इसका कंफर्ट और लुक किसी ब्रांडेड जूते से कम नहीं है। इसे प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो हवादार और फ्लैक्सिबल है। साथ ही ये पैरों का बैलेंस बनाए रखता है, इस तरह चोट लगने की संभावना बेहद कम हो जाती है।
अगर पैरों में दर्द रहता है, पर रनिंग और जॉगिंग भी करनी है, तो ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। इस आरामदायक जूते का मेमोरी फोम सोल पैरों को फुल सपोर्ट देता है, जिससे इन्हें लंबे समय तक तैयारी करने के बाद भी किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती। इसकी फैब्रिक हो या इसका स्टाइल दोनों ही कमाल के हैं। इस समय ये जूता 77% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
CAMPUS का ये जूता किसी प्रीमियम ब्रांडेड जूते से कम नहीं! इसका गद्देदार सोल पैरों को फुल सपोर्ट देता है जिससे बैलेंस मेंटेन रखना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं जॉइंट्स पर भी कम दबाव आता है। इन्हें शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करें, साथ में लंबी जर्नी और ड्राइविंग के लिए भी ये बेस्ट विकल्प है। इस पर कंज्यूमर्स के पॉजिटिव रेटिंग और रिव्यू भी देखने को मिले हैं, इसे ट्राई कर सकते हैं।
बजट फ्रेंडली जूते की तलाश में मुझे मिला ASIAN का ये जूता जो कम दाम में प्रीमियम फील के साथ आयेगा। रनिंग पर जाना हो या जॉगिंग करनी हो, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप शारीरिक गतिविधियों के अलावा भी कैजुअल आउटफिट के साथ या आउटिंग पर इन्हें कैरी कर सकते हैं। इस जूते की फ्री मूविंग फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, जिससे चोट लगने की संभावना कम जाती है।
CAMPUS का ये रनिंग शूज कम दाम में बेहतर कंफर्ट देगा। इसके प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल हैं। ये हमेशा से डिमांड में रहा है और लोगों ने इस पर पॉजिटिव रेटिंग और रिव्यू भी दिए हैं। इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करें, साथ में चाहे तो गिफ्टिंग के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इस समय 50% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
ASIAN का ये जूता लाइटवेट और हवादार है, जिससे आपके पैर ड्राई और फ्रेश रहते हैं। कम दाम में SKECHERS जैसा कंफर्ट चाहिए, तो ये जूता जरूर ट्राई करें। वहीं ये देखने में भी स्टाइलिश है, इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ आराम से पेयर कर सकते हैं। इस जूते का सोल गद्देदार है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान टखनों को आराम की अनुभूति होती है। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, इसे लंबे समय तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस रनिंग शूज का का स्टाइल जितना आकर्षक है, ये पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। इस जूते को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसमें एक्सरसाइज और रनिंग के दौरान पैरों को सपोर्ट मिलता है, जिससे आपके पैर जल्दी नहीं थकते। अगर आपको भी अभी तक ये लगता है कि केवल महंगे जूते कंफर्टेबल होते हैं, तो इस बार इसे ट्राई करें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।