कम दाम में Skechers जैसा कंफर्ट चाहिए, तो ऑर्डर करें ये 8 बजट फ्रेंडली जूते

क्या आपको भी स्केचर्स जैसा कंफर्ट चाहिए, परंतु बजट कम है! तो ये 8 बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।

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नए-नए जूते ट्राई करना पसंद है, तो ये 8 विकल्प ट्राई कर सकते हैं। हालांकि, बार-बार महंगे और ब्रांडेड जूते खरीदना मुमकिन नहीं है, लेकिन शौक भी पूरा करना है! तो परेशान न हों, Skechers के टॉप रेटेड जूतों जैसा कंफर्ट, यहां आपको बजट में मिलेगा। Campus, Asian के जूते कम दाम में बेहतर कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं। तो अब बजट की चिंता न करें, अपने शूज कलेक्शन में शामिल करें ये 8 आकर्षक विकल्प।

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JQR का रनिंग शूज एक आरामदायक और स्टाइलिश विकल्प है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो, इस रनिंग शूज को आराम से कैरी कर सकते हैं। ये हल्का और आरामदायक होने के साथ ही इसकी फैब्रिक भी हवादार है। ये समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही इस समय ये 45% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

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जिम जाने से लेकर शारीरिक गतिविधियों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी करें। इसका कंफर्ट और लुक किसी ब्रांडेड जूते से कम नहीं है। इसे प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो हवादार और फ्लैक्सिबल है। साथ ही ये पैरों का बैलेंस बनाए रखता है, इस तरह चोट लगने की संभावना बेहद कम हो जाती है।

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अगर पैरों में दर्द रहता है, पर रनिंग और जॉगिंग भी करनी है, तो ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। इस आरामदायक जूते का मेमोरी फोम सोल पैरों को फुल सपोर्ट देता है, जिससे इन्हें लंबे समय तक तैयारी करने के बाद भी किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती। इसकी फैब्रिक हो या इसका स्टाइल दोनों ही कमाल के हैं। इस समय ये जूता 77% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

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CAMPUS का ये जूता किसी प्रीमियम ब्रांडेड जूते से कम नहीं! इसका गद्देदार सोल पैरों को फुल सपोर्ट देता है जिससे बैलेंस मेंटेन रखना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं जॉइंट्स पर भी कम दबाव आता है। इन्हें शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करें, साथ में लंबी जर्नी और ड्राइविंग के लिए भी ये बेस्ट विकल्प है। इस पर कंज्यूमर्स के पॉजिटिव रेटिंग और रिव्यू भी देखने को मिले हैं, इसे ट्राई कर सकते हैं।

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बजट फ्रेंडली जूते की तलाश में मुझे मिला ASIAN का ये जूता जो कम दाम में प्रीमियम फील के साथ आयेगा। रनिंग पर जाना हो या जॉगिंग करनी हो, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप शारीरिक गतिविधियों के अलावा भी कैजुअल आउटफिट के साथ या आउटिंग पर इन्हें कैरी कर सकते हैं। इस जूते की फ्री मूविंग फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है, जिससे चोट लगने की संभावना कम जाती है।

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CAMPUS का ये रनिंग शूज कम दाम में बेहतर कंफर्ट देगा। इसके प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल हैं। ये हमेशा से डिमांड में रहा है और लोगों ने इस पर पॉजिटिव रेटिंग और रिव्यू भी दिए हैं। इसे शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करें, साथ में चाहे तो गिफ्टिंग के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इस समय 50% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

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ASIAN का ये जूता लाइटवेट और हवादार है, जिससे आपके पैर ड्राई और फ्रेश रहते हैं। कम दाम में SKECHERS जैसा कंफर्ट चाहिए, तो ये जूता जरूर ट्राई करें। वहीं ये देखने में भी स्टाइलिश है, इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ आराम से पेयर कर सकते हैं। इस जूते का सोल गद्देदार है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान टखनों को आराम की अनुभूति होती है। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, इसे लंबे समय तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

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इस रनिंग शूज का का स्टाइल जितना आकर्षक है, ये पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। इस जूते को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसमें एक्सरसाइज और रनिंग के दौरान पैरों को सपोर्ट मिलता है, जिससे आपके पैर जल्दी नहीं थकते। अगर आपको भी अभी तक ये लगता है कि केवल महंगे जूते कंफर्टेबल होते हैं, तो इस बार इसे ट्राई करें।

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