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स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज के लिए 1200 रूपए के अंदर खरीदें टॉप रेटेड रनिंग शूज

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी फिटनेस फ्रीक हैं, तो Amazon से घर बैठे स्पोर्ट शूज ऑर्डर करें। यहां 1299 के अंदर बेहतरीन जूते मिल जाएंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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क्या आप भी रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, या आपको भी खेलने का शौक है, तो एक स्पोर्ट शूज का पेयर तो आपके पास होना चाहिए! Amazon पर 1299 रुपए के अंदर बजट फ्रेंडली स्पोर्ट्स शूज के कई विकल्प उपलब्ध हैं, ये सभी जूते हल्के और आरामदायक हैं, जिन्हें शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

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AVANT का ये जूता शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये हल्का और आरामदायक है, जिसे आप समर्स में भी कैरी कर सकते हैं। खासकर अगर आपको गद्दार सोल चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस समय 34% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।

अगर आप रोजाना जॉगिंग या जिम जाते हैं, या किसी अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये जूता आपको जरूर पसंद आएगा। खासकर स्पोर्ट प्लेयर्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इन्हें शारीरिक गतिविधियों के दौरान बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। ये देखने में स्टाइलिश है, आप चाहें तो इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इस बजट फ्रेंडली जूते की प्रीमियम क्वालिटी, कंज्यूमर्स को बेहद पसंद आई है।

पैर या घुटनों में दर्द रहता है, तो DOCTOR EXTRA SOFT शूज ट्राई कर सकते हैं। इसका गद्दार सपोर्टिव सोल जॉइंट्स पर कम दबाव डालता है, जिससे आपका दर्द ट्रिगर नहीं होता। इस तरह आप बिना दर्द की चिंता किए शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अगर आपको बिना लेस वाले जूते पसंद हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।

रनिंग करना हो या जॉगिंग ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका सोल गद्दार है और ये फ्री मूविंग फैब्रिक से तैयार किया गया है, यानी ये आपके पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है। साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है, आप इसे कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। कैंपस का ये बजट फ्रेंडली जूता इस समय 39% के ऑफ पर उपलब्ध है।

BACCA BUCCI का ये रनिंग शूज एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इसे शारीरिक गतिविधियों के अलावा कैजुअल आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। खासकर अगर आपको लंबी जर्नी तय करनी है या ड्राइव करना है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इस समय ये 60% के ऑफ पर उपलब्ध है, यह मौका दोबारा नहीं आएगा, इसे हाथ से न जाने दें।

6. Sparx Men's Mesh Running Shoe

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कम दाम में कंफर्टेबल जूते की तलाश है, तो SPARX से बेहतर और कुछ भी नहीं। इस ब्रांड के प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल होते हैं। अगर आपको लंबी जर्नी तय करनी है या ड्राइव करना है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। फ्री मूविंग फैब्रिक इसे अधिक आरामदायक बनाती है। इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपके पैर ड्राई और फ्रेश रहते हैं।

समर सीजन स्टाइल करें कॉटन के हल्के आरामदायक अनारकली कुर्ता सेट्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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