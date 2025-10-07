रोज घर का खाना खाते हैं, फिर वजन क्यों नहीं कम होता? न्यूट्रीशनिस्ट बता रहीं कहां हो रही चूक!
कई लोग ऐसे भी आते हैं, जो घर का खाना ही खाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका वजन या तो वहीं का वहीं रुका हुआ रहता है, या कई बार उल्टा बढ़ भी जाता है। आइए न्यूट्रीशनिस्ट से जानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं।
जब भी वेट लॉस की बात होती है, तब सबसे पहले डाइटिंग का ही ख्याल आता है। एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि घर का खाना शुरू कर दो और बाहर का बिल्कुल बंद। अब कई लोग ऐसे भी आते हैं, जो घर का खाना ही खाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनका वजन या तो वहीं का वहीं रुका हुआ रहता है, या कई बार उल्टा बढ़ भी जाता है। ये बहुत कॉमन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? घर का बना साफ-सुथरा, हेल्दी फूड भी आखिर वजन घटाने में क्यों मदद नहीं कर रहा है? न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इसी के पीछे का कारण बताया है, जो गलती ज्यादातर भारतीय दोहरा रहे हैं। आइए विस्तार में जानते हैं।
आपकी थाली है मुख्य वजह
न्यूट्रीशनिस्ट लीमा बताती हैं कि घर का खाना खाने पर भी फैट लॉस नहीं होता, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपकी थाली है। ज्यादातर भारतीयों की थाली में कार्ब्स जैसे रोटी, चावल की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं प्रोटीन और फाइबर तो कई बार ना के बराबर होते हैं। जब आपकी ज्यादातर कैलोरी कार्ब्स से ही आ रही हैं, तो बार-बार भूख लगना भी तय है। कार्ब्स से इंसुलिन लेवल भी बढ़ता है और एनर्जी फैट के रूप में जमा होने लगती है।
कम नहीं, संतुलित खाएं
एक्सपर्ट कहती हैं कि वेट लॉस के लिए आपको कम खाना खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी थाली को स्मार्ट तरीके से सेट करने की है। अपनी थाली में कार्ब्स (रोटी, चावल, पोहा आदि) की मात्रा घटाएं। इसकी जगह फाइबर जैसे खूब सब्जियां और सलाद शामिल करें। कोई प्रोटीन का सोर्स भी जरूर होना चाहिए जैसे पनीर, तोफू, दाल, अंडे, चिकन या दही आदि। इससे आपका पेट भी जल्दी भरेगा और भूख भी जल्दी नहीं लगेगी। बाकी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी और फिट बनाए रखने के लिए भी बैलेंस्ड मील बहुत जरूरी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।