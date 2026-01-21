प्रोस्टेट की हर सूजन कैंसर नहीं होती ! पेशाब की समस्या को न करें नजरअंदाज, ऐसे पहचानें दोनों में अंतर
उम्र बढ़ने के साथ कई पुरुषों में पेशाब से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं, जो कई बार चिंता का भी कारण बन सकती हैं। प्रोस्टेट से जुड़ी दो आम समस्याएं हैं- बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (BPH) यानी बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि और प्रोस्टेट कैंसर।
जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, पुरुषों के शरीर में कई तरह के बदलाव भी होते रहते हैं, जिनमें से 'प्रोस्टेट' का बढ़ना एक आम समस्या है। लेकिन कई बार पेशाब से जुड़ी हल्की सी तकलीफ भी मन में 'कैंसर' का खौफ पैदा कर देती है। वास्तविकता यह है कि प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना (जिसे डॉक्टरी भाषा में BPH कहा जाता है) बढ़ती उम्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, जो कैंसर से पूरी तरह अलग है। हालांकि, इन दोनों स्थितियों के लक्षण काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से सही समय पर सही पहचान करना व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। आज के इस लेख में बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि और प्रोस्टेट कैंसर के बीच फर्क समझकर हम इसी डर को दूर करेंगे। साथ ही वैज्ञानिक आधार पर यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोस्टेट का बढ़ना कब एक परेशानी है और कब यह एक गंभीर चेतावनी।
मेदांता (गुरुग्राम) के यूरोलॉजिस्ट डॉ. संजय गोगोई कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ कई पुरुषों में पेशाब से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं, जो कई बार चिंता का भी कारण बन सकती हैं। प्रोस्टेट से जुड़ी दो आम समस्याएं हैं- बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (BPH) यानी बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि और प्रोस्टेट कैंसर। इन दोनों के लक्षण कई बार एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक समझने का भ्रम और डर बना रहता है। इस डर को दूर करने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है।
बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (BPH): बढ़ी हुई प्रोस्टेट
BPH एक गैर-कैंसर बीमारी है, जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि की कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है। यह उम्र बढ़ने की एक सामान्य प्रक्रिया है और हार्मोनल बदलावों के कारण होती है। प्रोस्टेट पेशाब की नली (यूरेथ्रा) को घेरती है, इसलिए इसके बढ़ने से पेशाब का रास्ता दब सकता है।
BPH के लक्षण
-खासकर रात में बार-बार पेशाब आना
-अचानक पेशाब लगना
-पेशाब शुरू करने में दिक्कत
-पेशाब की धार कमजोर या रुक-रुक कर आना
-पेशाब पूरा न निकलने का एहसास
-पेशाब के अंत में टपकना
ये लक्षण जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन BPH जानलेवा नहीं है और इससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता।
प्रोस्टेट कैंसर: एक गंभीर बीमारी
प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और गांठ (ट्यूमर) बना सकती हैं। यह बीमारी शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती है, इसलिए यह गंभीर और जानलेवा हो सकती है। इसके खतरे के कारणों में उम्र, परिवार में कैंसर का इतिहास और आनुवंशिक कारण शामिल हैं। शुरुआती अवस्था में प्रोस्टेट कैंसर के कोई खास लक्षण नहीं होते। लेकिन बाद में इसके लक्षण BPH जैसे हो सकते हैं।
प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण
-बार-बार या तुरंत पेशाब लगना
-पेशाब की धार कमजोर होना
इसके अलावा, कैंसर में ये लक्षण भी हो सकते हैं-
-पेशाब या वीर्य में खून आना
-कमर, पीठ या कूल्हों में दर्द (अगर कैंसर हड्डियों तक फैल जाए)
-पैरों में कमजोरी या सुन्नपन
-उन्नत अवस्था में पेशाब या मल पर नियंत्रण न रहना
-BPH की दवा लेने के बावजूद लक्षणों का बढ़ते जाना
मुख्य अंतर और जांच
सबसे बड़ा फर्क यह है कि BPH गैर-कैंसर है, जबकि प्रोस्टेट कैंसर कैंसरयुक्त होता है। चूंकि दोनों के शुरुआती लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, इसलिए खुद से रोग का अंदाजा लगाना खतरनाक हो सकता है। जांच में डॉक्टर आमतौर पर डिजिटल रेक्टल एग्जाम (DRE) से प्रोस्टेट को टटोलकर देखते हैं। PSA बढ़ा हुआ होना कैंसर का संकेत हो सकता है, लेकिन यह BPH या इंफेक्शन में भी बढ़ सकता है। इसलिए पक्की पुष्टि के लिए आगे की जांच जरूरी होती है। अगर कैंसर का शक हो, तो प्रोस्टेट बायोप्सी की जाती है, जिसमें प्रोस्टेट से छोटा सा सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। यदि लक्षण बढ़ रहे हों या PSA का स्तर बढ़ता जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
इलाज के तरीके
-BPH का इलाज लक्षणों को कम करने पर केंद्रित होता है। इसमें निगरानी, दवाइयां या सर्जरी (जैसे TURP या लेजर सर्जरी) शामिल हो सकती हैं।
-प्रोस्टेट कैंसर का इलाज उसकी स्टेज और गंभीरता पर निर्भर करता है। इसमें नियमित निगरानी, सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी या कीमोथेरेपी शामिल हो सकती है।
जरूरी सलाह
कई लोगों को लगता है कि अगर BPH का इलाज हो गया तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा, लेकिन यह सही नहीं है। BPH के इलाज के बाद भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, इसलिए नियमित जांच बहुत जरूरी है। अगर किसी पुरुष को लंबे समय से पेशाब से जुड़ी समस्या है या प्रोस्टेट को लेकर चिंता है, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। समय पर जांच और इलाज से, खासकर प्रोस्टेट कैंसर में, इलाज के बेहतर नतीजे और पूरी तरह ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है।
