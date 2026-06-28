ना भूखे रहे ना क्रैश डाइट फॉलो किया! फिर भी घटा लिया 24 हफ्ते में 25 किलो वजन, शेयर किया 3 गोल्डन रूल
Weight Loss Rules: वजन घटाना काफी सारे लोगों को मुश्किल लगता है। लेकिन फिटनेस एक्सपर्ट ने बताया कि बिना किसी क्रैश डाइट और भूखे रहे उन्होंने 6 महीने में 25 किलो तक वजन घटा लिया और 3 गोल्डन रूल शेयर किया है।
वेट लॉस करना काफी सारे लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। भूखे रहना, मनचाही चीजों को खाना भी छोड़ना पड़ता है। इस वजह से लोगों के लिए वजन घटाना काफी मुश्किल लगता है। लेकिन फिटनेस एक्सपर्ट ने बगैर क्रैश डाइट फॉलो किए और बिना भूखे रहे छह महीने में 25 किलो तक वजन घटा लिया। साउथ एशियन हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट जीशान अली ने अपनी फिटनेस जर्नी शेयर की है। उन्होंने बताया कि बहुत ही प्रैक्टिकल नियमों को फॉलो करके बॉडी ट्रांसफार्म की है।
जीशान अली ने बताया फॉलो किया 3 फिटनेस रूल
जीशान अली ने बताया कि वजन घटाने के लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल से रूल को फॉलो किया। अगर उनका पेट भरा हुआ नहीं होगा तो क्रेविंग्स होगी और क्रेविंग्स होने पर जंक फूड खाने की इच्छा होगी और अगर जंक फूड खाया तो किसी भी तरह का फिटनेस रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने 3 फिटनेस रूल फॉलो किए।
नींद और हाइड्रेशन सबसे जरूरी
पहला रूल जिसे हेल्दी रहने के लिए फॉलो करना जरूरी है वो है स्लीप एंड वाटर। जीशान ने बताया कि वो साढ़े दस बजे हर रात बेड पर चले जाते थे। इसके साथ ही 3-4 लीटर पानी रोजाना पीते थे। अगर नींद पूरी होगी तो शरीर में एनर्जी ज्यादा होगी और पानी पर्याप्त मात्रा में पीने से भूख कम लगती है।
रूटीन फॉलो करना जरूरी है
हर दिन अपने रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। अपने पूरे दिन को प्लान करें, जिम में वर्कआउट करने से लेकर सोने का टाइम तय करना जरूरी है। बगैर प्लान के आपका कंट्रोल खोने लगता है। इसलिए हमेशा कागज पर दिनभर के प्लान को लिखकर उसे फॉलो करें।
प्रोटीन डाइट में है जरूरी
इसके साथ ही तीसरा और सबसे जरूरी रूल है प्रोटीन। मसल्स बिल्ड करने, एनर्जी और पेट भरने के साथ वेट लॉस के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। कम खाना खाने के बावजूद जीशान दिनभर में 180-200 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पूरी कर लेते हैं। इससे उनकी मसल्स का लॉस नहीं होता, क्रेविंग्स नहीं होती और मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, जिससे बेली फैट बर्न होने में मदद ज्यादा मिलती है।
जीशान ने शेयर किया कि बिना भूखे रहे और बिना किसी खास डाइट को फॉलो किये उन्होंने हर दिन अपने तय रुटीन की मदद से 24 हफ्ते में वजन घटाया। 46 की उम्र में वो 101 से 76 किलो पर आ गए हैं और पहले से ज्यादा फिट, एनर्जेटिक, स्ट्रांग और हैप्पी फील करते हैं।
वेट लॉस का सीक्रेट
जीशान का वेट लॉस सीक्रेट सुन एक बार फिर आपको यकीन हो जाएगा कि फिट रहने के लिए आपको किसी मंहगी डाइट की जरूरत नहीं है और ना ही खाली पेट रहने की जरूरत है। बस डेली रूटीन को फॉलो करते हुए पर्याप्त नींद लेने, हाइड्रेट रहने के साथ डेली वर्कआउट करने और अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा का ख्याल रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कुछ काम ऐसे हैं जो बड़े ही आसानी से आपके वेट लॉस जर्नी को पूरा करने में मदद करते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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